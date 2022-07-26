0.77 faizle kredi verilecek mi? Cumhurbaşkanı duyurdu

Son zamanlarda yapılan Kredi kampanyalarında özellikle 0.77 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler merak içinde. Devlet destekli olarak verileceği söylenen ve Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kullandırılacak olan bu kredilere başvuru yapmak isteyen kişiler 0.77 faiz oranları ile kredi verilecek mi araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklama sonrasında 0.77 faiz oranları ile kredi imkânından faydalanacak olan kişiler için duyuru paylaştı. Bankaların şu an için böyle bir çalışması olmadığını ve kredi kullanmak isteyen kişilerin kamu bankalarından düşük faizlerle kredi alabileceği hakkında bilgileri verdi. Sizlerde 0.77 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız şu an için böyle bir kampanya bulunmamaktadır...

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak hem ihtiyaç kredileri hem de borç kapatma kredileri kullanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken özellikle bankadan emekli maaşı alan vatandaşlara yüksek limitli krediler vermektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bu bankalar üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi ve isterlerse de diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatan borç transferi kredisi kampanyasına katılabilir.