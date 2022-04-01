15 Yaşından Büyük Olmanız Yeterli! Günlük 180 TL’ye Varan Ödeme Yapılıyor. Şimdiye kadar milyonlarca kişiye iş avantajı sağlayan İŞKUR, işi olmayan pek çok vatandaşı gerek meslek sahibi yapıyor gerekse de işi öğretirken para kazanmalarını sağlıyor. Mesleki deneyimleri bulunmayan vatandaşlar, mesleki deneyimi ve iş tecrübesi kazandırmayı amaçlayan İŞKUR bu vatandaşlarının istihdam edilebilmesi açısından işbaşı eğitim programları düzenliyor.

İŞKUR'dan İşi Olmayanlara Aylık 164 TL Ödeme

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen işbaşı eğitim programı sayesinde milyonlarca vatandaş işsizlikten kurtulurken meslek sahibi oluyor. Mesleğin ayrıntılarını öğrenirken diğer taraftan para da kazanacak olan bu vatandaşlara günlük ödeme gerçekleştiriliyor. Program, belli bir iş kolundaki işyerleri ile mesleklerde en çok 6 ay ve diğer sektörlerde ise en çok 3 olacak şekilde uygulanmaktadır. 18 ile 29 yaş arası grubunda bulunan gençler açısından pek çok İş alanlarının yer aldığı programda müracaat işlemlerini gerçekleştiren ise hem 9 ay boyunca kurslara katılım sağlayabiliyor diğer taraftan 9 aylık ödeme alma imkanı yakalıyor.

İşbaşı eğitim programı kapsamında bulunan vatandaşlara değişik şekillerde ödemeleri gerçekleştiriliyor. Programa fiilen katılım sağlayan işsizlere günlük 163 TL, öğrencilere ise 122 TL işsizlik ödeneği alanlara ise 81 TL ödeme yapılıyor.

Bunun yanında geleceğin meslekleri şeklinde belirlenen meslek dalları açısından düzenlenen çeşitli programlara katılım sağlayanları ise günlük 179 TL'lik bir ödeme yapıyor.