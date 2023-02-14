13-19 Şubat 2023 Haftalık Burç Yorumları

Yeni haftada Güneş, Satürn ve Venüs Neptün kavuşumu zorlayıcı etkiler vermektedir. Özellikle Venüs Neptün kavuşumu sevilen insanlara duyulan ihtiyacın arttığını gözler önüne sermektedir. Ancak aldanmaya yönelik etkiler de bu kavuşum sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan Güneş Satürn kavuşumu da iş yükünün fazla olduğunu belirtir. Bununla birlikte insanların kendilerini zor ifade ettikleri, özgüvenlerinin düşük olduğu ancak çalışkan ve disiplinli oldukları bir döneme işaret etmektedir. Haftanın en pozitif duygulu açısı ise Merkür Jüpiter altmışlığıdır. Bu açı anlaşma, eğitim ve iletişim gibi konular ile ilgili güzel etkileri ortaya çıkarmaktadır. Bu etki özellikle hafta sonuna doğru pozitif bir şekilde değerlendirilecektir. 19 Şubat tarihinde ise Güneş balık burcuna geçiş yapacak ve bu durumda yine olumlu duyguları öne çıkaracaktır. Sanatsal yaratıcılık, iyileşme, merhamet ve empati gibi konular 19 Şubat tarihinde yükselecektir. Haftanın son günü olan 19 Şubat 2023 tarihinde Venüs Plüton açısı ortaya çıkacak ve ikili ilişkilerde derinleşme konuları artış gösterecektir. Bu günde duygu yoğunluğu hissedilecek ve bu durum pozitif bir şekilde açığa çıkacaktır.

Pazartesi gününde Ay akrep burcunda olacak ve haftaya bu şekilde adım atılacak. Haftanın ilk günü olan 13 Şubat tarihinde empati ve bağış gibi konular ön planda yer alacak ve gündemde bu temalar üzerinde haberler yayınlanacak.

Salı gününde Ay akrep burcundan yay burcuna geçiş yapacak ve akrep burcunun karamsarlığı yeni günde yer almayacak. 14 Şubat Salı gününde akrep burcu karamsarlık yerine yerini yay burcunun yardımseverliğine ve iyimserliğine bırakacaktır. Ay, Merkür ile de uyumlu bir açı gerçekleştirecek ve bu durum iletişimin yoğun bir şekilde geçmesine neden olacak.

Çarşamba gününde Ay yay burcunda olmaya devam edecek ve yay burcunda ileri hareketinde olacak. Gün içerisinde Neptün ve Mars Venüs zorlayıcı bir açı oluşturacak ve bu durum günü dağınık ve gergin bir şekilde geçirmemize neden olacak. 15 Şubat Çarşamba gününde yaşanması muhtemel olan anlaşmazlıklara dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.

Perşembe gününde Ay yay burcundan çıkıp oğlak burcuna geçiş yapacaktır. Ay’ın oğlak burcunda yer alması sebebi ile kişiler sorumluluklarına odaklanacak ve bir noktada karamsar bir ruh haline bürünecek. Yine perşembe gününde Satürn ile kavuşma yapan Güneş’e uyumlu bir açı yapılacak. Bu durum Satürn açısının zorluğunu az da olsa azaltacaktır. 16 Şubat perşembe gününde kendimizi doğru bir şekilde ifade etsek de gün yine de zor geçecektir.

Cuma gününde Ay oğlak burcunda ileri hareketine devam edecek ve karamsarlık ya da sorumluluk gibi temalar gündemde yer alacaktır. Ancak perşembe gününde olduğu kadar oğlak gelenekselliği bulunmayacaktır ve yeni şeyler denememiz mümkün olacaktır.

Cumartesi gününde Ay oğlak burcunda yer alacak ve duygusal krizler yaşanabilecek, yoğunluk ve sorgulayıcılık günün en önemli temaları olabilir.

Pazar gününde ise iletişim trafiği haftanın en yüksek oranında seyredecek ve bilgiye odaklanılacak.