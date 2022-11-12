Akbank ve Denizbank 74.000 TL Ödeme Gerçekleştiriyor! Bu Hafta İçinde Kimlik Numarasından Sorgulama Yapın!

Akbank ve Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 74000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı gün içinde yapacakları bu kredi başvurularında, hemen hesaplarına ödemeler yatırılarak, aynı gün içinde kredi kullandırılmaktadır. Akbank ve Denizbank üzerinden sizlerde bireysel tüketici kredisi kullanmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın 1400 ve üzerinde olması durumunda gelir belgesiz olarak bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ve Denizbank, kolay birşekilde sizlere cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi imkanı sağlayan bankaların başında geliyor. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz kısa mesaj ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecek onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere SMS ile şekilde başvuru imkanı sağlıyor.

Sms ile kredi başvurunuzu, Akbank üzerinden yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı, Akbank, SMS servis numarası olan 44 25 numarasına göndermeniz isteniyor.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonar kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndererek, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.