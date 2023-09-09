Hükümetin EYT yasası kapsamında kanunlarca kabul gören yaş şartı uygulaması emeklilikte ortadan kalktı. EYT yasası kapsamında sunulan bu faydayı değerlendirmek isteyen onlarca vatandaş başvuruda bulundu. Şartları karşılayanların faydalanabildiği EYT süreci şartları karşılayamayan vatandaşlar için geri ödeme adımını başlattı.

EYT yasasından faydalanmak isteyen emekli prim ödeme gün sayısını dolduramadığı için yatırmış olduğu tüm primleri iade alabiliyor. Sigortalı olarak başvuruda bulunmuş fakat vefat etmişse o kişinin hak sahipleri toplu ödemeden yararlanabiliyor. Bağ-kur'lu olarak vefat etmişse 1780 prim günü ödemesi yapıldıysa hak sahibi ölüm maaşı alamıyor ancak ödenen primleri toplu olarak alabiliyor.

TOPLU PRİM ÖDEME BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Prim iadesinin alınabilmesi için belirli şartların da karşılanması gerekiyor. Bu kişinin geri ödemeleri sigortalının emeklilik için gerekli yaş şartı karşılandığı anda yapılabiliyor. Yaş şartı karşılandığı halde prim gün sayısında eksiklik bulunuyorsa ya da sigorta süresi tamamlanmadığı için maaş alamıyorsa bu kişi toplu ödemeden faydalanabiliyor.

TOPLU PRİM ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT ile başvuruda bulunmuş olup yaş şartını doldurup prim gün sayısını tamamlayamayanlar bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Merkezine giderek ödeme talebinde bulunabilir. İsteyenler İl Müdürlüklerine yazılı bir dilekçe göndererek de bu süreci tamamlayabilir.

Emekliliği olduğu halde sigortalı olarak çalışmaya devam eden bir işçi %7.5 oranında hesaplama yapılıyor ve herhangi bir şekilde işsizlik sigorta prim kesintisi yaşamıyor. Borçlanması olan kişiler için ödenmiş sigorta primlerinde durum daha farklı olabiliyor. SGK tarafından borçlanılmış süre düşünüldüğünde emekli ve yetim maaşı bağlanması gibi bir işlem bulunmuyorsa prim iadesi alabiliyor. Böyle bir kişi için tüm borçlanmalar da iptal ediliyor.