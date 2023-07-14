Son dönemde emeklilere açıklanan zam, birçok kişinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldı. Bu noktada devreye giren bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve emeklilere destek olmak amacıyla sıfır faizli kredi imkanları sunmaya başladı. Emekliler, bu imkanları değerlendirerek finansal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Garanti BBVA'dan Sıfır Faizle Kredi Fırsatı

Garanti BBVA ve Akbank, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için bir kampanya başlattı. Garanti BBVA'nın bu kampanyasında öne çıkan nokta, emeklilere özel olarak sunulan faizsiz kredi desteği. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapma ve banka müşterisi olma şartı ile bu fırsattan yararlanabilmek mümkün. Destek ödemeleri 15.000 TL'ye kadar çıkarken, geri ödemeler ise faizsiz ve 12 ay vade ile yapılıyor. Emekliler, kredi başvurusunu Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriyor ve onay alındığında, ödemeler bir sonraki iş gününün ilk saatlerinde hesaplarına tanımlanıyor.

Akbank'tan Emeklilere Özel Kredi Kampanyası

Akbank ise emeklilere yönelik olarak başlattığı yeni kredi kampanyası ile dikkat çekiyor. Bankanın yeni kampanyası kapsamında, hesap açan emeklilere faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Akbank'ın 'faizsiz nakit avans' adını verdiği bu kampanyada, emeklilere 15.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sağlanıyor. Başvurular Akbank Mobil uygulaması üzerinden kabul ediliyor ve onaylanması durumunda, ödemeler hemen hesaplara aktarılıyor.

Her iki bankanın da sunduğu bu kampanyalar, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik atılmış önemli adımlar olarak görülüyor. Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek mali ihtiyaçlarını faiz ödemeden karşılayabiliyorlar. Kampanyalar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.