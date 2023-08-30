15 milyon emekli vatandaş için Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yeni duyuru sonrasında, TC vatandaşı olan tüm emekliler maaşlarını bankalar üzerinde almaları halinde 24000 TL ödeme alabilecek. 15 milyon emekli vatandaş için gerçekleştirilecek olan bu yeni kampanya üzerinden şartları uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilecek ve ödemeler belirli şartlar dahilinde kişilerin hesaplarına yatırılacaktır.

15 milyon emekli olan tüm vatandaşlar için 3 kamu bankası üzerinden gerçekleştirilecek olan bireysel tüketici kredisi kampanyasında, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaş almanız durumunda ödemeleri alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler gerçekleştirmeleri sonrasında ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kullanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, vatandaşlara vereceği bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilmeleri için, kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirmelerini istiyor. acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar almış oldukları 24000 TL bireysel tüketici kredisiyle birlikte 36 ay vadeye kadar işlemlerini yapabilecekler ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecekler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 3 banka üzerinden de kredi ödemelerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerini 3 ay ertelemeli olarak veriliyor.