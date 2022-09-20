İmzalar Atıldı! Cumhurbaşkanı Onayı Verdi, Emekliye Ek Ödeme 3000 TL Üzerinde Olacak.

Cumhurbaşkanı tarafından onayı verilen ve emekli olan vatandaşlara 3000 TL üzerinde ödeme verileceği kararlaştırılan nakit kampanyası sadece kamu bankaları üzerinden verilmektedir. Devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. 3000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirmeleri durumunda hemen 50000 TL ye kadarda ödeme alabilmektedirler.

Daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanan ve düzenli ödemeler gerçekleştiren tüm vatandaşlar için yapılan kampanyalarda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 90 gün ertelemeli kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak hemen hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasında bulunacak olan vatandaşların devlet destekli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyaları haricinde ayrıca bankalardan yararlanabilecekleri borç kapatma kredileri kampanyaları da mevcut bulunmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, hemen işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 90 gün ertelemeli olarak vereceği tüm kredilerde devlet destekli olarak işlem yapacak ve sizlerin kredilerini hesaplarınıza yaptırabilmeniz için internet bankacılığına giriş yapmanızı isteyecektir.