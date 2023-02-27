15 milyon emeklinin beklediği yeni karar açıklandı: Mart ayından, son haftasına kadar ödeme alacaksınız

Emekli olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, mart ayında yeni bir duyuru paylaşıldı ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler aybaşından itibaren başvurularını gerçekleştirerek, kamu bankaları ve özel bankalar tarafından yüksek limitli kredilerde herhangi bir şart aranmadan onay alabilecek.

Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız bu işlemlerde 50000 tl kadar kullanacağınız tüm kredilerde sizlere ödeme tablosu olarak en fazla 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

50000 TL 100000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise 24 ay vadeli olarak kredi alabilir ve bu limitler üzerinde kredi kullanacak olan kişiler, diğer bankalardaki olan borçlarında kapatarak borç kapatma kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank...

Kamu bankaları üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile sizlerde başvurularınızı dilediğiniz zaman yapabilir ve bankanın kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, istediğiniz zaman düşük faizli, emekli kredisi alabilirsiniz. Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda, şubeler üzerinden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi ödemeleri verilmektedir.

Ptt, Emekli Kredisi Başvurusu...

Ptt üzerinden başlatılan yeni Emekli Kredisi kampanyasında, sizlerde 80000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabiliyor ve gelir belgesiz, bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı PTT üzerinden almış olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kredi işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere belirtilen politikalar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilerek ihtiyaç kredisi hızlı bir şekilde hesaplara yatırılır. Kredi işlemlerini SMS ile yapacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına kısa mesaj göndermeleri durumunda PTT üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Denizbank, Emekli Kredisi 100000 TL...

Denizbank üzerinden Emekli maaş alıyorsunuz veya maaşınızı bu bankaya taşımak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Denizbank emekli maaşı olan vatandaşlar için gerçekleştirmiş oldu, yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler vermektedir. Denizbank banka şubeleri üzerinden başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman ihtiyaç kredinizi bu banka üzerinden alabilir ve diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmanız için de 100000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz.