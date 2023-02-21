15 Milyon Emekli Vatandaşın Beklediği Açıklama Geldi! Ek Ödeme 20 bin TL'ye kadar oluyor!

15 milyon emekli vatandaşın can kulağıyla beklediği ek ödeme haberi nihayet geldi. Özellikle 20.000 TL’ye varan limit kapsamında emekli vatandaşlara verilecek olan bu ek ödemelerde birkaç tane şart bulunmaktadır.

Emekli vatandaşların, özellikle birkaç sene içerisinde daralan ekonomik koşullardan ne kadar büyük oranda negatif olarak etkilendiğini söylemek az gelir. Bu nedenle bankalar tarafından özellikle emekli vatandaşlara özel olarak geliştirilen bazı kampanyalar ve ihtiyaç ürünleri, emekli vatandaşların ay sonunu getire bilmelerine yönelik önemli bir girişim olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre emekli vatandaşlara özel olarak sunulacak olan 20.000 TL tutarındaki nakit ödemeler, aslında nakit olarak bir avans niteliği taşımaktadır. Üstelik bu paralar, emekli vatandaşlardan herhangi bir şekilde gelir vergisi talep edilmeden kendilerine verilecektir. Dolayısıyla eğer emekli vatandaşlar ay sonuna kadar bütçeleri ne denkleştirmek istiyorlarsa o halde beklemeden hemen bu ödemelerden faydalanabilirler.

Emekli vatandaşlar, eğer emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alıyorsa, o halde maaşlarını aldıkları kamu bankaları aracılığı ile tutarındaki nakit ödemeye başvuru işlemlerini hemen başlatabilirler. Bu durumda bütçelerini uygun olarak 36 ay, 24 ay ya da 12 ay vadeli olarak kredi ödemelerini planlayabilirler. Bu durumda yalnızca kamu bankalarından değil aynı zamanda özel bankalardan da emekli maaşını alan vatandaşlar, bu kampanyadan kolaylıkla faydalanabilirler. Ekonomik gidişatın her geçen gün zorlaştığı bugünlerde bankalar, emekli vatandaşların bütçelerine rahatlatmak için gerekli bütün adamları gerçekleştirmektedir.