15 milyon emekli müjdeyi aldı! Cep telefonlarına mesaj geldi, Ödemeler başlıyor!

Emekli maaş alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada uygun faizlerle sizlere kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Emekli olan kişiler uygun faizlerle kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde ödeme verecek. Emekli olan kişilere ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan da Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasından emekli maaş almanız şartı ile birlikte sizlere kredi ödemeleri verecektir.

Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredileri, sizlere uygun faizlerle kredi işlem olarak verilirken, ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlemler yapılır ve kredi ödemeleri banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için emekli maaş hesabınız üzerinden kredi alabilirsiniz.

Akbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden emekli kredisi almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz kampanya, sizlere banka şubeleri üzerinden verilebildiği gibi aynı zamanda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de verilmektedir. Akbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilir. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde Akbank Direkt uygulamasına girerek de kredi başvurusu yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Emekli maaşınızı, Akbank şubelerine taşımanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve kredi alabilirsiniz.