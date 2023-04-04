15 milyon emekli için yeni kampanya duyuruldu: Emekli t.c kimlikle alacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni nakit kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 15 milyon emekliye Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından yeni bir kampanya yapıldı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri verecek ve 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi satılacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle bu ödemeleri gerçekleştirecek. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden sizler de başvuru yaparak işlem yapabileceksiniz.

15 milyon emekliye müjdeli haber geldi

emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve nakit kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde veriliyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyada 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödemeler verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası ve VakıfBank banka müşterisi olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi hemen aynı gün içinde yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanmanızı olanak sağlayacaktır.