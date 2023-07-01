Türkiye'de 15 milyon emekli, 2023 yılı maaşlarına yapılacak olan zam oranını dikkatle takip ediyor. Refah payı ve enflasyon oranı gibi çeşitli faktörlerin dikkate alınacağı hesaplamalar sonucunda, net zam oranı belirlenecek. Bu durum, 2023 yılında emeklilere ne kadar zam yapılacağı ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı sorularını gündeme getiriyor. İşte, bu konuda son dakika gelişmeleri...

Türkiye'deki SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2023 Temmuz ayında alacakları zam oranını büyük bir merakla bekliyorlar. 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte, 5 aylık enflasyon oranı belirlendi. 2023 Haziran ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte 6 aylık oran belirlenecek. Bu orana ek olarak refah payı artışı da dahil edildiğinde, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının %30-35 seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 6 aylık periyotlar halinde maaşlarına enflasyon oranı tutarında zam alıyorlar. 2023 Mayıs ayında açıklanan enflasyon verisi sonrasında, 5 aylık enflasyon oranının %15,26 olduğu belirlendi. Bu orana 2023 Haziran ayı verisi eklenecek.

2023 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, enflasyon oranına ek olarak refah payı artışı da alacaklar. Beklenen oranın %20 seviyelerine yakın olması ve eklenen refah payı artışıyla birlikte, alacakları zam oranının %30-35 seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı bir açıklamada, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz... Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" şeklinde ifade etmişti. 2023 yılında emekli maaşlarına yapılacak olan zam, enflasyon oranları ve refah payı artışının etkisiyle belirlenecek. Beklenen zam oranının %30-35 seviyelerinde olması, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış anlamına geliyor. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme potansiyeli taşıyor.