15 Milyon Emekli İçin Altın Gibi Fırsat Geldi, Anında 9 bin 500 TL ödeme IBAN numaranıza yatacak!

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlar uygun olmaları durumunda kredi ödemelerini vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 9500 TL'ye kadar ödeme vermektedir.

Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde alabilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmektedirler.

ZİRAAT BANKASI VE DİĞER KAMU BANKALARI BAŞLATTI!

9500 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini banka şubeleri üzerinden istedikleri zaman yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kendi emekli maaşı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyadan daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi işlemleri vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacınızın olmasıyla birlikte kredi işlemlerinizi mobil uygulamalar üzerinden hesabınıza yatırabilir dilediğiniz zaman kamu bankaları tarafından verilen bu kampanyaya katılarak, 36 ay vadili kendi iban numaranıza ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sadece düşük limitlerde değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ödemeleri vereceğini açıkladı ve bu kredilerde de hızlı birşekilde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verileceği duyuruldu. Bankalar, yapmış olduğu bu kampanyada daha önce emekli kredisi kullanan kişilere öncelik tanıyacak ve ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır.