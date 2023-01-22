Nakit isteyen kişiler için bu fırsat kaçmaz! Dev banka duyurdu, 77.000 TL ödeme yapacak, Açıklandı

77000 TL' ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan DenizBank üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. 77000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 24 ay vadeli, bu banka üzerinden diledikleri zaman kredi alabilmektedir.

Nakit ihtiyacı olan kişilere, Denizbank yapmış olduğu bu kampanya, kredi notuna göre, onay vererek, hemen aynı gün içinde hesaplara yatırmaktadır. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak oturdukları yerden bu bankadan nekadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar cep telefonun mesaj kısmına girerek kredim TC kimlik ve kendi doğum tarihini gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı: 32 80: Cebimde Kredi Kampanyası, telefon numarasına cep telefonunuz üzerinden kısa mesaj ile gönderirseniz kredi başvurusu yapmış olursunuz. 77000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, bu şekilde kredinizin ne kadar onaylandığını görebilirsiniz.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, aynı zamanda Denizbank'ın mobil uygulaması ve internet sitesi İnternet Şubesi ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de başvurularını, uzaktan başvuru yöntemleriyle birlikte yapabilmektedirler. Size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir, ihtiyaç kredisi başvurunuzu, Denizbank üzerinden yapmış olmanız durumunda kredi ödemesi alabilirsiniz.