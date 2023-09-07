Ay sonunu getirmekte zorlananlar, acil nakit ihtiyacı duyanlar bankaların sunduğu avantajlı teklifler yıl içinde konforlu ve üst düzeyde yaşayabilmeyi sağlıyor. Her ay paylaşılan yeni kampanyalarla hiçbir müşteri kitlesine hitap eden o bankalar arasında yerini alan Yapı Kredi emekliye özel promosyon kampanyasını paylaştı. Yapı Kredi Eylül ayına özel banka müşterisine toplamda 9.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Banka bunun için tek bir şart arıyor.

YAPI KREDİ İLE 16.500 TL NASIL ALINIR?

Yapı Kredi'nin 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren tüm emeklilere özel sunduğu bu teklif 7.500 TL maaş alan bir emekli için toplamda 16.500 TL ödeme anlamına geliyor. Alınan ilk maaşla beraber yatırılan promosyon rakamı ile her emekli toplu olarak 16.500 TL'yi hesabında anında görüyor. Eylül ayı ile birlikte hesaplara yatırılmaya başlanan promosyon teklifi 31 Eylül tarihine kadar güncelliğini koruyor.

O İLDE TÜM İŞÇİLERE 17.500 TL YATIRILDI!

Yapı Kredi'nin emekliye özel sunmuş olduğu bu teklif özel sektörde de etkisini gösteriyor. Yapı Kredi ve Şanlıurfa Belediyesi'nin ortak anlaşması gereğince tüm işçilere 17.500 TL promosyon ödenmesine karar verildi. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren tüm personeller bu ödemeden anında faydalanıyor.

Yapı Kredi ile Şanlıurfa belediye çalışanlarına ödenecek 17.500 TL için tarih verildi. Eylül ayı içerisinde tüm personeller bu ödemeden yararlanabilecek. Maaşlar ödendiği andan itibaren 10 gün içerisinde bu ödemeler personellerin hesabına yatırılacak.