Emeklilere yönelik düşük faizli kredi fırsatı, ekonomik sıkıntıları hafifletme amacıyla hayata geçirildi. Bu dönemde artan faizlerle baş etme çabasındaki emekli vatandaşlara yönelik olarak, bir banka 50.000 TL değerinde düşük faizli kredi paketini uygulamaya koydu. Emekli olmanız bu krediye başvurmak için yeterli.

Emeklilik belgesini sunabilen herkes, bu kredi fırsatından hemen faydalanabilecek. Ancak merak edilen sorular var: Hangi banka bu imkanı sağlıyor? Başvuru süreci nasıl işliyor?

Bu özel kredi fırsatını hayata geçiren PTT, emeklilere 50.000 TL değerinde bir kredi imkanı sağlıyor. Nakit ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla sunulan bu krediye başvuran vatandaşlar, başvurularının onaylandığı aynı gün kredilerine erişebiliyorlar. Emekli maaşını aldığınız hesap üzerinden başvuru yaptığınızda, 24 aylık vadeli ve 50.000 TL limitli bu krediye hemen erişim sağlayabilirsiniz.

Bu özel kredi fırsatı, emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm vatandaşlara sunuluyor. PTT ve Aktif Bank işbirliği sayesinde gerçekleştirilen bu kampanya ile 50.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanıyor. Kredi taksit ödemelerinizin ilkini 90 gün erteleyebilme imkanı da sunan bu kampanyaya Aktif Bank ya da PTT şubelerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu kredi kampanyası, mevcut borçlarınızı kapatmanıza yardımcı olmak üzere tasarlandı. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların, emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyor olması gerekiyor. Ayrıca başvurularını SMS ile de yapabilecek olan vatandaşlara, başvurularının ardından kısa süre içinde onay ya da red yanıtı veriliyor. Onay alınması durumunda krediniz, maaşınızı aldığınız hesaba yatırılıyor ve aynı gün ihtiyaçlarınızı karşılamaya başlayabiliyorsunuz.

Bu kampanya, emekli vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için hayata geçirildi. Başvurunuzu bugün yapın ve anında 50.000 TL'lik kredi fırsatından yararlanın.