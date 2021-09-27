15 Bin TL, 25 Bin TL ve 35 Bin TL Değerinde Kredi Kampanyaları Sonunda Başladı!

15 Bin TL’lik, 25 Bin TL’lik ve 35 Bin TL’lik kredi kampanyaları bankalar tarafından duyuruldu. 3 Ay taksit erteleme seçeneği ile birlikte kullanıma sunulan bu kredilerin vade oranı ise 36 ay olarak açıklandı. 36 Ay vade seçeneğine sahip olan bu kredilere ise çalışanlar, emekliler ve devlet memurları başvurabilecek.

Kredi Kampanyasının Başvuru Şartları Neler?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin, mutlaka bankalar tarafından belirlenen politikalara uygun olması gerekmektedir. Politikalara uygun olan kişiler, söz konusu kredi kampanyasından yararlanabilecektir. Ayrıca 15 Bin TL, 25 Bin TL ve 35 Bin TL değerindeki kredi kampanyasından yararlanabilmek için kredi notunuzun da mutlaka 1200 puan üzerinde olması gerekmektedir.

Kredi notunda sıkıntı yaşamayan ve kredi sicili temiz olan kişiler, 36 ay vade seçeneğine kadar kredi alabilmektedir. Son yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilmek için ATM’lere gidebilir, SMS ile başvuru yapabilir, internet bankacılığını kullanabilir ya da bankanızın herhangi bir şubesine giderek kredi işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Akbank 15 Bin TL Online Kredi Veriyor

Kredi notunuz eğer 1200 puanın üzerindeyse Akbank tarafından sunulan kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Söz konusu kredi kampanyasından yararlanabilmek için Akbank Direkt uygulamasını indirebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank Direct uygulaması üzerinden yapılan başvurular, hemen sonuçlanmakta ve onaylanan krediler ise yine aynı gün içerisinde hesaplarınıza yatırılmaktadır. 15 Bin TL değerindeki kredi kampanyasından yararlanabilmek için ayrıca mutlaka Akbank müşterisi de olmanız gerekmektedir.

ING Bank 25 Bin TL Değerinde Kredi Veriyor

ING Bank müşterileri hem 15 Bin TL hem de 25 Bin TL’lik kredi başvurusu yapabilmektedir. ING Bank’ ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular ise hemen incelenmekte ve uygun görülmesi halinde onaylanmaktadır. Ayrıca, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için herhangi ING Bank şubesine gidebilir veya internet bankacılığından başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Ziraat Bankası da 35 Bin TL’lik Kredi Veriyor!

Ziraat Bankası başta olmak üzere, diğer kamu bankaları da 36 ay vade seçeneği ile birlikte 35 Bin TL’lik kredi vermektedir. Bu kredi kampanyasından yararlanabilmek için Ziraat Bankası şubesine gidebilir ve kredi başvurunuzu oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca, Halkbank ve Vakıfbank maaşınızın 22 katı kadar kredi verirken Ziraat Bankası ise maaşınızın 30 kadına kadar kredi fırsatı sunmaktadır.

Bu bankalardan ziyade, kimlik numaranızı yazarak 5030’ a mesaj atabilir Finansbank ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra İş Bankası, Denizbank ve Garanti BBVA üzerinden de kredi talebinde bulunabilirsiniz.