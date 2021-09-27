Emeklilere Büyük Müjde! 4 Bin TL Hesaplara Yatırılıyor: Son Dakika Açıklaması Pazartesi Günü Sabah Geldi

Emeklilere geçtiğimiz günlerde bir müjde daha verildi! Yapılan duyuruya göre emekli maaşlarını taşıyan kişiler, bankalardan 4 Bin TL’ ye kadar artı para ödemesi alabilecek. Söz konusu artı para ödemeleri kredi ya da kredi kartı üzerinden verilmeyecek. Bu artı para ödemeleri, emeklilerin hesaplarına eklenecek ve hemen kullanıma açılacak.

Ziraat Bankasından 4 Bin TL’lik Müjde!

Ziraat bankası, emeklilere özel yeni müjdesini sonunda duyurdu. Ziraat Bankası yayınladığı özel bir duyuruyla emekli olan müşterilerine 4 Bin TL vereceğini açıkladı. Verilecek olan 4 Bin TL ise kişilerin banka hesaplarına artı para olarak yansıtılacak.

Artı para kampanyasından yararlanabilmek için öncelikli olarak Ziraat Bankası üzerinden emekli olmanız gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra artı para ile birlikte emeklilere 750 TL’ ye varan promosyon ödemeleri de yapılacak.

Denizbank Emekli Müşterilerine 4 Bin TL Veriyor!

Denizbank, önceki gün yaptığı özel bir açıklamayla birlikte emekli müşterilerine 4 Bin TL değerinde kurtaran destek paketini vereceğini açıkladı. Söz konusu destek paketinden yararlanmak isteyen kişiler ise herhangi bir Denizbank şubesine giderek “Kurtaran Hesap” başvurusu yapabilir.

Yapılan bu başvurular aynı gün içerisinde onaylanmakta ve ödemeler de yine aynı gün içerisinde artı para olarak hesaplara yatırılmaktadır. Ayrıca, kredi notu son derece yüksek olan kişiler de bu parayı ortalama 5 dakika içerisinde alabilmektedir.

Şekerbank Emekli Müşterilerine Müjdeyi Verdi

Şekerbank üzerinden emekli olan ya da emekli maaşını Şekerbank üzerinden alan kişilere de büyük bir müjde geldi. Yapılan açıklamalara göre Şekerbank müşterileri de 4 Bin TL’lik artı para hizmetinden yararlanabilecek.

Gerekli başvuru koşullarını yerine getiren emeklilerin başvuruları Şekerbank tarafından onaylanacak ve 4 Bin TL’lik ödeme de artı para olarak hesaplara yatırılacak. Tüm bunların yanı sıra kredi notu yüksek olan kişilerin artı para başvuruları ise oldukça kısa bir süre içerisinde onaylanabilecek.

Şekerbank artı para başvurusu yapabilmek için Şekerbank’ ın herhangi bir şubesine gidebilir ve başvuru işlemlerini kolaylıkla başlatabilirsiniz. Yapacağınız başvuru onaylandıktan hemen sonra artı para hesabınıza yatırılacaktır.