15 Aralık 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 15 Aralık 2022 tarihinde her ne kadar niyetleri iyi olsa bile diğer insanların kendilerini geride tuttuğunu hissedebilir ve bu durumla baş etme durumunda kalabilir. Diğer insanların ve kendilerinin arasına sert bir karşıtlık bulunabilir ve burç sahipleri bu sebeple canlarının istediğini yapmaya hazır hissedebilir. Yine de önerileri ve fikirleri boşa çıkabilecek olan burç sahiplere gereksiz taviz vermemelidir.

Boğa burcu 15 Aralık 2022 tarihinde sakin bir gün geçirmeye olabilir fakat bu durumun gerçekleşmesi çok kolay değildir. Gün içerisinde rahatlamak isteyecek olan burç sahipleri bu durum her ne kadar ideal görünse de onu gerçekleştirmede zorlanabilir. Otorite figürleri ya da yöneticiler fazla seçenek bırakmadan kendilerinden çok fazla şey isteyebilecektir. Boğa burçları için yeni günde tavsiye edilen durum kendilerini hazır tutmalarıdır.

İkizler burcu 15 Aralık 2022 tarihinde sınırlamalarının güncel olarak çok fazla olduğunu düşünebilir. Yeni günde kendilerini rahat bırakmaları gereken burç sahipleri çabalarını farklı bir güne saklamalıdır.

Yengeç burcu 15 Aralık 2022 tarihinde kendilerini biraz gergin hissedebilir ve eski zamanlara göre stresli bir gün geçirebilir yeni günde kişisel varlıklar hakkında düşünceleri ön plana çıkacak olan burç sahipleri gereğinden fazla ödemelerde yapacaktır.

Aslan burcu 15 Aralık 2022 tarihinde bir kişinin morallerini bozduğunu hissedebilir ve tavsiye ya da yardım için güvendikleri birinin kendilerine sert bir şekilde eleştiride bulunduğunu düşünebilir. Onlar için tavsiye edilen durum kendi başlarına işlerini halletmeli ve akıllı bir şekilde davranmaları olacaktır. Sevdikleriyle uyuşmadıklarını bildikleri konularda tartışmamaya çalışacak olan asanlar hareketli bir gün geçirecektir.

Başak burcu 15 Aralık 2022 tarihinde hayallerine ne kadar cezbedici olduğunu görse de daha gerçekçi bir şeyin kendilerini sağlam zemine çektiğini hissedecektir. Yeni gün Başak burçlarının rahatlamasına yardımcı olmak isteyecek fakat onların ise uyanmaları ve gerçekle başa çıkmaları gerekecektir. Bir iş arkadaşları ya da müşterileri başak burçlarından yardım isteyebilir ve başak burçları bu işleri yapmak için harekete geçebilir.

Terazi burcu 15 Aralık 2022 tarihinde her ne kadar burçları denge ile ilgili olsa da bunu hatırlamakta zorlanabilir. Yeni günde bir uzlaşma bulmaya çalışacak olan burç sahipleri kafalarında soru işaretleri olduğunu hissedecektir.

Akrep burcu 15 Aralık 2022 tarihinde ne kadar yükseğe tırmanırlarsa tırmansın bir şeyin tekrar kendilerini yeryüzüne çekmeye devam ettiğini görecektir. Akrepler her ne kadar günün sorumluluğunu üstlenmeye hazır olsalar da evlerine yakın olan bir şey akreplerin dikkatini çekebilir. Oda arkadaşları ya da bir aile üyesi akrep burçlarının katkılarına ihtiyaç duyabilir ve Akrep burçları sabırlı bir tutum sergileyebilir.

Yay burcu 15 Aralık 2022 tarihinde çukurların önlerinde mevcut olan yolların yüzeyini bozduğunu görebilir. Burç sahipleri gün içerisinde dünyanın olasılıklarını keşfetmeye hevessiz davranacaktır ancak görüş alanlarının bir süre sonra sınırlanması da yay burçları için olası bir durumdur.