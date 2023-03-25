14.300 TL toplu ödeme yapılacak! 1 2 3 çocuğu olanlar bebek bekleyen anne babalar

1 2 3 çocuğu olanlar bebek bekleyen anne babalar! 14.300 TL toplu ödeme yapılacak! Sosyal Güvenlik Kurumu’nun doğum yapan kadınlara sağladığı ekonomik destek ödemeleri son günlerde ihtiyaç sahipleri tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Çalışan ve doğum yapan kadınlara özel yapılan bu ödeme yeni anne olan kadınları ekonomik anlamda desteklemek amacıyla yapılmaktadır. Yapılan bu ödemenin miktarı kurum tarafından en az 25 bin TL olarak gerçekleştiriliyor.

Doğum yapan kadınlara toplamda 112 günün hesabı yapılarak ödeme hesaplarına yatırılmaktadır. Son 365 günlük zaman diliminde en az 90 günlük sigorta girişi olan annelere en az 25 bin TL’lik ödeme yapılabiliyor. 2023 yılı için asgari ücretin arttırılması nedeniyle SGK’nın yapacağı destek ödemesinin de miktarı arttırılmıştır. Bu ödemeler çalışan ve doğum sebebiyle işinden uzak kalan kadınlara verilmektedir.

Yeni Annelere Toplu Ödeme Yapılıyor

Çocuk sayısı 1,2 ve 3 olan annelere toplamda 24,950 TL ödeme SGK tarafından yapılıyor. Doğum izin parası olarak adlandırılan bu ödemeler sayesinde yeni anne olan kadınlara ekonomik destek sağlanıyor. Son bir yıllık süreçte en az 3 ay çalışmış anneler asgari ücretin de arttırılışıyla nakit ödeme alıyor. Asgari ücretle çalışan yeni anne olmuş bir kadın 8 haftalık çalışma süreci için toplamda 25 bin TL hesaplanmış ödeme almaktadır.

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