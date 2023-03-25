Az önce duyuru geldi! Vakıfbank 5.000 TL yüzde 0 faizli dijital kredi hizmete sunuldu, yoğun ilgi gördü!

Vakıfbank 5.000 TL yüzde 0 faizli dijital kredi hizmete sunuldu, yoğun ilgi gördü! Az önce duyuru geldi! Vakıfbank bu soruna hemen el atıp emekli vatandaşlara faizsiz ve kefilsiz kredi imkanı sundu. Banka hatta sunduğu bu kredi ile ilgili kolaylıklar arasında bir evrak işlemine gerek olmadan 5.000 TL tutarında krediyi 36 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay ertelemeli olarak ödenme imkanı sunuluyor.

Vakıfbank Sms İle 5.000 TL Kredi Avantajı

Bu krediyi almak oldukça kolaydır. Vakıfbank 'a bir mesaj atarak 5 bin TL faizsiz kredi alabilmek mümkün olmaktadır. Bu amaçla sunulan krediyi alabilmek için öncelikli olarak emekli aylıklarının bu bankadan alınıyor olması gerekir.

Halihazırda emekli aylıklarını Vakıfbank'tan alan emekli vatandaşlar için bu koşul aranmayacaktır. Maaşının Vakıfbank'a taşıdıktan sonra en çok 36 aylık vade seçeneği ile belirlenen bu 5.000 TL tutarında faizsiz kredi avantajından yararlanmaya başlanabilir.

Vakıfbank'tan Faizsiz Kredi Fırsatı

Vakıfbank, yeni bir kampanya ile vatandaşlarına faizsiz kredi fırsatı sunuyor. N11 alışveriş sitesi ile yapılan anlaşma sonucunda, müşteriler online alışverişlerinde Vakıfbank aracılığıyla anında 5.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca, müşterilere 36 ay vade seçeneği sunularak ödeme kolaylığı sağlanacak.

Bankanın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada: "Artık n11.com'dan yapacağınız alışverişleri Vakıfbank Anında Dijital Kredi veya Vakıfbank Anında Dijital Taksitli Ek Hesap ile ödeyebilirsiniz. Anında dijital kredi seçeneği, online alışverişte bir ilk olup, Mastercard'ın Masterpass alt yapısı ile hizmet vermektedir" denildi. Peki, vatandaşlarımız nasıl faydalanacaklar?

Vakıfbank kampanyasından yararlanmak isteyenler, n11.com'dan yapacakları alışverişlerinde ödeme sayfasında Vakıfbank Anında Dijital Kredi veya Vakıfbank Anında Dijital Taksitli Ek Hesap seçeneklerinden birini tercih ederek 5.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. Ödemelerini ise 36 ay vade seçeneği ile yapabilecekler.

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