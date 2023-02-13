İbiza Tatlısı Tarifi Nedir, Nasıl Yapılır?

Sunumu ile göz dolduran, sütlü tatlı sevenlerin tercihi olan ve lezzetli çay sofralarını tamamlayan İbiza tatlısı özellikle akşam saatlerinin vazgeçilmezdir. Sizler için haberimizin devamında damaklarınızda muz dolgusu ile iz bırakacak olan İbiza tatlısının tarifini yazdık. Peki İbiza tatlısı malzemeleri nedir, İbiza tatlısı nasıl yapılır? Yapması da çok kolay olan bu tatlıyı 3 aşamalı olarak hazırlayabilirsiniz.

İbiza tatlısının tabanı için öncelikle 2,5 paket burçak bisküvi ve 3,5-4 yemek kaşığı tereyağı gereklidir.

Kakaolu muhallebi için 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı kakao ve 50 gram bitter çikolata gereklidir.

Beyaz krema için ise bir poşet krem şanti ve 1 su bardağı soğuk su gerekli olmaktadır.

İbiza tatlısını hazırlamak için öncelikle tabanı için gerekli olan malzemeleri bir araya getirmeniz gerekmektedir. 2,5 paket burçak bisküvi ve 4 yemek kaşığı tereyağı bu tatlının tabanını hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Öncelikle burçak bisküviler rondoda toz haline getirilir ve bir kaba alınır. Ardından 4 yemek kaşığı tereyağı hazırlanan toz bisküviler ile karıştırılır ve hazırlanan karışım fırın tepsisinin üzerine dökülür. Burada önemli olan nokta bisküvilerin tepsi üzerine döküldüğü zaman katı bir şekilde durması olacaktır. Bisküvilerin katı bir şekilde durmaması halinde tatlının tabanı tepside kalabilir ve yapışması zor olabilir. Bu durumu önlemek için tereyağı ve burçak bisküvi karışımını tepsiye döktükten sonra bardak ile üzerine bastırmanız gerekecektir.

Muhallebi tarifi için ise tencere içine malzemeler atılır ancak tereyağı ve çikolata haricinde diğer malzemeleri öncelikle karıştırmanız burada önemli olmaktadır. 1 litre süt ise tereyağı ve çikolata haricinde bulunan tüm malzemelerden sonra karışımın içerisine eklenir ve azar azar ilave edilerek karıştırılır. Bütün malzemelerin tencere içerisine eklenmesi ve üzerine sütün azar azar ilave edilmesi sonrasında karışımın pürüzsüz olması gerekmektedir. Muhallebinin pürüzsüz bir hale gelmesi sonrasında ocağın altı açılır ve muhallebinin koyulaşması beklenir. Muhallebinin yeteri kadar koyulaşması sonrasında muhallebi malzemeleri arasından tereyağı ve çikolata tencere içerisine ilave edilir. Daha önce tepsi üzerine eklenen burçak bisküvi ve tereyağı karışımının üzerine muhallebi dökülür ve spatula yardımı ile muhallebinin tepsi üzerinde pürüzsüz durması sağlanır.

Sonraki aşama ise burçak bisküvi üzerine eklenen muhallebinin soğuma aşamasıdır ve krem şantiyi muhallebi soğuduktan sonra tepsinin üzerine eklemeniz gerekir. Üç aşamalı olan tarifin tepsi üzerine döküldükten sonra en az 6 saat boyunca buzdolabında beklemesi tavsiye edilir. Hatta bu tatlıyı bir gece buzdolabında bekletmek de aklından lezzetini arttıracaktır. Muhallebi ve krem şanti hazırlandıktan sonra tatlı parçalara bölünerek içerisine muz eklenir. Yapılacak olan en son adım ise tatlıları parçalara böldükten sonra rulo haline getirmek olacaktır. Bu şekilde İbiza tatlınız servise hazır bir hal alacaktır ve dilerseniz üzerine çilek de ekleyebilirsiniz.