14 Milyon Emekliye Müjde! Son Dakika Haber Geldi! Devlet Destekli Ek Ödemeler Hesaplarda Görünüyor...

Emekli olan vatandaşlar için yapılan yeni ek ödemelerde devlet destekli olarak uygun faiz oranlarından yararlanmanız kaydı ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde ödemeler verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden hemen ödemeler veriliyor.

Devlet destekli olarak düşük faiz oranlarıyla birlikte kullanabileceğiniz, nakit kampanyalarına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kredilerdir kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilerek uygun faiz oranları ile birlikte kredilere ödenecektir.

14 milyon emekliye müjdeli haber!

Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, sizlerde devlet destekli olarak verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle internet bankacılığı kullanan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği duyuruldu.

Halk Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden sizlerde emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sadece ihtiyaç kredisi olarak 50000-de dediği daha yüksek limitlerde de diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için borç kapatmak kullanabilirsiniz.