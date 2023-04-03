14 Mayıs seçim öncesi devlet oldukça uygun fiyata 1+1, 2+1 ve 3+1 satışına başladı: 130 Bin TL'ye satılık ev ilanı

130 Bin TL'ye satılık ev ilanı... 14 Mayıs seçim öncesi devlet oldukça uygun fiyata 1+1, 2+1 ve 3+1 satışına başladı. Uygun fiyatlarla satışa sunulan ikinci el konutlar için açık artırma usulü ile satış yapılacak.

UYGUN FİYATLARLA SATILAN KONUTLARIN DETAYLARI

Devletin ilan sayfası üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında, birçok ilde ev satışlarının başladığı duyuruldu. Konutların uygun fiyatlara satıldığı açıklamasının yanı sıra, satışa sunulan konutların detayları da paylaşıldı.

1+1 EVLER 130 BİN LİRAYA SATILIYOR

Devletin uygun fiyatlarla satışa sunduğu konutlar arasında 1+1 evler de yer alıyor. Açıklamada, 130 bin liraya satışa sunulan 1+1 evlerin bulunduğu belirtiliyor. Diğer konutların fiyatları ise ortalama piyasa değerlerinde satışa sunulacak.

DEVLET DESTEĞİYLE UYGUN FİYATA EV SAHİBİ OLUN

Son dönemlerde sıfır ve ikinci el ev fiyatlarında yaşanan ciddi yükseliş, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini ertelemesine neden oldu. Ancak devletin başlattığı uygun fiyatlı ev kampanyası sayesinde, konut sahibi olmak artık daha kolay.

AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATIŞ YAPILACAK

Devletin uygun fiyatlı ev kampanyası kapsamında satışa sunulan ikinci el konutlar, açık arttırma usulü ile satılacak. İlan.gov.tr adresi üzerinden yapılan açıklamada, ev satışlarına başvuru detayları, evlerin satış fiyatları ve ilan detayları yer alıyor.

Devletin uygun fiyatlı ev kampanyası, vatandaşların konut sahibi olma hayallerine umut olacak gibi görünüyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan konutlar, açık arttırma usulü ile satılacak ve herkesin ev sahibi olma şansı eşit olacak. Detaylı bilgi için ilan.gov.tr adresine göz atabilirsiniz.

Tokat Merkez'de 2+1 daire 705 bin TL'den satılıyor. Salihli'de 105 m2 daire 560 bin TL'den satılıyor.

Bartın Merkez'de 3+1 daire 350 bin TL'den satılıyor.

Bursa Gemlik'te 70 m² daire 720 bin TL'den satılıyor.

Karabük'te 45 m² daire 130 bin TL'den satılıyor.

Konya Meram'da 68 m² daire 700 bin TL'den satılıyor.

Kayseri Melikgazi'de 90 m² 3+1 daire 600 bin TL'den satılıyor.