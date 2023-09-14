Para ve emtia piyasalarının yönü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Dün tüm gözler piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için ABD enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Yatırımcılar özellikle bugünkü altın fiyatlarıyla ilgileniyor. Son zamanlarda yaşanan hafif düşüşün ardından altın fiyatları yeniden toparlanmaya başladı. Altının ons fiyatının 1.900 dolara kadar düşmesi iç piyasada altın fiyatlarının değişmesine yol açtı. Şimdi bugün için çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına bir göz atalım.

Ekonomiyi yakından takip edenler özellikle güncel altın fiyatlarından endişe duyuyor. ABD enflasyon rakamlarının ardından altının ons fiyatında yaşanan gerileme piyasadaki fiyatlamaları etkiledi. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan FED faiz kararı da altın fiyatlarındaki gerilemeye katkıda bulunuyor. FED'in faiz artırım kararı alması halinde altın fiyatlarındaki düşüşün devam etmesini bekleyebiliriz. işte tüm detaylar.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 oranında arttı. Piyasa beklentileri enflasyonun bir önceki ayki yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya yükseleceği yönündeydi. ABD Merkez Bankası'nın gelecekteki eylemleri açısından önemli bir gösterge olan tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 0,6 oldu. Bu oran piyasa beklentileri ile uyumludur.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın 19-20 Eylül tarihlerinde alacağı faiz kararına ilişkin büyük bir beklenti söz konusudur. Para piyasalarında, Fed'in Eylül toplantısında politika faizini mevcut seviyesinde tutacağına dair yaygın bir kanı bulunmaktadır. Tüketici fiyatlarındaki bu gelişmeler ve yaklaşan faiz kararı, ABD ekonomisi ve finansal piyasalar üzerinde önemli etkilere sahiptir.

14 EYLÜL ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

Haftanın dördüncü işlem gününde altının ons fiyatı şu anda 1910 dolardan işlem görüyor. Gün boyunca fiyat ons başına en düşük 1907 dolar ile en yüksek 1912 dolar arasında dalgalandı. Ayrıca, altının gram fiyatı şu anda 1654 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 2.674 lira, yarım altınsa 5.348 liradan ilme görmekte.