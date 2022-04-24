13.5 Milyon emekliye nakit müjdesi haberi! 30.000 TL ödenecek, Hemen hesaplara atabileceğiniz kampanya başladı!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan 30.000 TL nakit ödemesinde kamu bankaları hariç özel bankalarda Kampanya duyurularını resmi internet siteleri üzerinden yayınladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 30.000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Başvurularını yapacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutar kadar kredi hakkında bilgilere hesaplarına yatırmak kaydıyla hemen ödeyecektir. 30000 TL'ye kadar emekli olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde başvuru yapacak olan kişilerin kendi emekli maaş hesabı olması gerekiyor.

Denizbank

Emekli olan kişiler, Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri, SMS kredi kampanyasına katılarak, 30000 TL ödeme alabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız hemen cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

Denizbank, özellikle emekli olan vatandaşların kendi bankasından emekli maaş alması durumunda bu kredilere onay vermektedir. Denizbank üzerinden ayrıca mobil uygulama aracılığı ile de ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç, kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde sonuç için başvurunuzu bulunabilir ve yapmış olduğunuz başvuru sonucunu, Akbank sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, banka hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 4.25 numarasına mesaj olarak gönderin.