Ukrayna'da Savaş ve Bölünme İle Gölgelenen Ortodoks Paskalya Kutlamaları

Kiev'in merkezinde gök mavisi duvarlara sahip altın kubbeli bir katedral olan St Michael Manastırı'nda bir rahibin Paskalya kutsaması vermesini bekleyen Olha Liforenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bazı düşüncelere sahipti.

"Putin'e baktığımda bir insan görmüyorum. Ölü etten başka bir şey görmüyorum, "dedi 75 yaşındaki.

Çiseleyen yağmur ve soğuk rüzgarın esintileriyle karşı karşıya kalan kızıl saçlı Liforenko, Cumartesi günü bir arkadaşıyla birlikte bir rahibin Paskalya yumurtalarını ve Ortodoks Paskalyası öncesinde bu ibadet yerine getirdiği ev yapımı tatlı keklerini kutsamasını sabırla bekledi.

Kilisedeki konuşmaları, Rus işgalinin, özellikle Kiev'in kuzey bölgesi Obolon'daki bombardımanın dehşetine döndü ve duyguları Ukrayna'nın Ortodoks Kilisesi lideri Metropolit Epiphanius'unkileri yansıtıyordu.

Epiphanius, internette yayınlanan bir açıklamada, "Rus katilleri için kutsal hiçbir şey yok" dedi ve Putin'i Paskalya döneminde üç günlük ateşkes ilan etmeyi reddettiği için kınadı.

Pazar günü – Ortodoks Hıristiyanların Paskalya'yı kutladığı gün – Ukrayna'daki savaş üçüncü ayına girdi.

Dini bir bölünme

43 yaşındaki Epiphanius, dünyanın en genç kiliselerinden biri olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin en genç liderlerinden biridir.

Kiev'in Moskova Ortodoks Patrikhanesi'ne yüzlerce yıllık dini boyun eğdirmesi, Epiphanius'un 2018'de Ukrayna'nın bağımsız kilisesinin primatı olarak seçilmesiyle Konstantinopolis Patriği Bartholomeos tarafından sona erdi.

Ancak Moskova ataerkilliğinden bağımsız yeni bir kilisenin ortaya çıkması, Ukrayna'daki dini bölünmeyi de derinleştirdi.

Ukrayna'daki binlerce cemaat hala Rus Ortodoks Kilisesi'nin primatı Moskova Patriği Kirill'e rapor veriyor. Putin'in müttefiki Kirill, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Hıristiyan değerlerinin korunması için "metafizik bir öneme sahip olduğunu" söyledi.

Ukrayna istihbaratı daha önce Moskova yanlısı rahiplerden bazılarını sorgulamak üzere çağırdı ve isimleri ve kişisel bilgileri, kolluk kuvvetleri ve bilgisayar korsanlarıyla yakın bağları olan ve Ukrayna'daki binlerce Moskova yanlısı figürün çevrimiçi bir dosyasını yayınlayan Ukraynalı bir web sitesi olan Myrotvorets'te (veya Peacemaker) yer aldı.

Ukrayna'nın güneyindeki Hola Prystan kasabasından beyaz sakallı bir Ortodoks rahip olan Peder Hennady Shkil, bu dosyada yer alıyor.

"Bu listede olmaktan gurur duyuyorum," dedi El Cezire'ye.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, bölünmüş din adamlarını yalnızca daha da düşmanlaştırdı.

Doğudaki Voloshske köyünden Peder Andriy Pinchuk, Roma, Konstantinopolis, İskenderiye, Antakya ve Kudüs'teki dünyanın en eski beş kilisesinin ortak adı olan pentarşiye Moskova'daki patriğin yargılanması için dilekçe vermek üzere yüzlerce din adamının imzasını topladı.

Ukraynalı din adamları da takipçilerini Moskova yanlısı Ortodoks kiliselerinden uzak durmaya çağırdı.

Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv kentindeki Aziz Catherine Katedrali'nde görev yapan Peder Roman Kinik, Moskova yanlısı kiliselerde ibadet edenlerin Paskalya'da kanlı bir kutsama alacağını söyledi.

Cuma günü Ukrayna'nın UNIAN haber ajansına verdiği demeçte, "Cumartesi günü bu kiliselere gidenler Paskalya pastalarını kanla kutsayacaklar" dedi.