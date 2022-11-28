Denizbank’tan Kampanya, Nakit Kredinin Yanı Sıra Kart İsteyene Kredi Kartı da Veriyor, Limit İse10.000 TL

Denizbank’tan kampanya, nakit kredinin yanı sıra kerdi kartı da veriliyor. Limit 10 bin lira olarak belirlendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Denizbank, özel yeni bir kredi kampanyası uygulamaya koyuyor. Kredi ve kredi kartı kampanyası başlattı. Nakit ihtiyacı olan kişiler hızlı bir şekilde kampanyaya dâhil olabilirler. Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabilir. Denizbank üzerinden yapılacak başvurularda kimlik kartı yeterli olacak. Sadece kimlik ile başvuru yapıldığında kredi onayı alarak 36 ay vadeli 10 bin lira tutarlı krediyi kullanabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda gerekli olan bilgiler paylaşıldı. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler kredi notlarının uygun olması durumunda banka üzerinden ister kredi kullanabilir istenirse kredi kartı kullanılabilir. Kredi mevduat hesabı açılarak hemen nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınız için toplamda 10 bin liraya kadar kredi imkânı sunuluyor.

Denizbank’tan Kredi Kampanyası

Denizbank üzerinden başvuruda bulunan kişiler, tercih ettikleri kampanyaya başvuruda bulunabilirler. İhtiyaç kredisi için banka 10 bin liraya kadar kredi verirken 36 ay vade imkânı tanıyor. Banka üzerinden kullanılan kredi de istenilen ihtiyaçlar için harcama yapılabilir. İsteyen müşteri, borç kapatma kredisi olarak kullanırken, isteyen müşteriler kendi ihtiyaçları için krediyi kullanabilirler.

Kullanılacak kredinin ilk ödemesi 3 ay sonra yapılabilecek. İhtiyaç kredisi için en yakın banka şubesine gidilerek kısa sürede kredi sonucu öğrenilebilir. Başvuruda bulunan kişilerin belirlenmiş olan şartları sağlamaları durumunda banka üzerinden krediyi rahatça kullanabilirler.

Kredili Mevduat Hesabına Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka hesabı olan kişiler, kurtaran hesap açtırarak kampanyaya katılabilirler. Kredi mevduat hesabına sahip olan müşterilere daha önce düşük limitlerde kredi verilirken, yeni kampanyada 10 bin liraya kadar onay veriliyor. Banka hesabı üzerinden ya da SMS atılarak işlem yapabilirsiniz. Vadesiz hesabınıza toplamda artı para olarak 10 bin lira aktarılarak istenilen zamanda bu tutar kullanılabilir.3280 nolu numaraya gerekli bilgiler yazılarak gönderildiğinde Kredili Mevduat Hesabı başvurusunda bulunabilir.