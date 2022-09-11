13.5 Milyon Emekli İçin Beklenen Karar Çıktı! Cumhurbaşkanı Açıkladı ve İmzaladı, Emekliye Ek Ödeme Verilecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Devlet destekli olarak verilecek, emekliler için yapılan ek ödemelerde, limitler 30000 TL olduğu ve sadece kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara 36 ay vadeli, bu ödemeler düşük faizlerle yapılacağı açıklandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hızlı bir şekilde alabilecekler, onaylanan bu kredileri de aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak hızlı bir şekilde kredi kullanabileceksiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa devlet destekli olarak alacakları bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için öncelikli olarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, mobil uygulamasını cep telefonunuza veya tablet'inize indirdikten sonra başvurunuzu internet şifreniz ile birlikte giriş yaparak yapabilirsiniz.

BAŞVURU

30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay almaları durumunda tekrardan şubelere gitmeden hemen hesaplarına belirtilen adımları uyguladıktan sonra ödemelerini alabilirler. 7 24 kredi başvurusunda bulunabileceğiniz mobil uygulamalar haricinde, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak ta buradan da kredi başvuru formunu doldurarak T. C Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın vermiş olduğu, emekli kampanyasına katılabilirsiniz.

Başvurularınızı yaptıktan sonra sizlere verilecek olan kredi onayı kısa mesaj ile gönderilir ve onaylanan kredi de en yakın banka şubesine giderek hızlı bir şekilde sadece kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz. Emekli maaş alan vatandaşlar, maaş müşterisi olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde internet bankacılığı ve internet sitesi uygulamalarını kullanabilmektedirler.