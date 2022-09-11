TC Kimlik Numaranız Üzerinden 18-19-20 Yaş üzeri Herkese 100.000 TL Ödeme Verilecek! Gelir Belgesiz Alın...

Tc Kimlik numaranız üzerinden 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için Denizbank, yeni bir yapmış olduğu kredi kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. 24 ay vadeli ve 36 ay vade seçenekleriyle birlikte istediğiniz limitlerde kredi kullanabileceğiniz, Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak hızlı bir şekilde kredi verilmektedir. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan her vatandaşın bireysel ihtiyaç kredisi olarak başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, Denizbank üzerinden anında kredi onayı alabileceğini ve ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyleyebiliriz.

BAŞVURU

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişilere birden fazla yöntem ile birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağını söyleyebiliriz. Denizbank 100000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde, SMS ilede sizlere sonuç vermektedir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek KREDİM, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı birşekilde işlem sonucunu verecek ve onaylanan kredinin nekadar olduğunuda kısa mesaj ile sizlere gönderecektir. Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de başvurumuzu gerçekleştirerek, kredi onayı alabileceğinizi söyleyebiliriz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisinden konut bulunacak olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.