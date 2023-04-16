Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank (TOGG) için bireysel kredi kampanyaları başlattı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için bireysel kredi kampanyaları başlattı. Kampanyalar, Türkiye'deki tüketicilerin TOGG'nin ilk elektrikli aracı TOGG C-SUV'u satın almalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

TOGG, Türkiye'nin ilk elektrikli aracını üretmek için kuruldu ve geçtiğimiz yılın sonlarında C-SUV modelinin prototipini tanıttı. C-SUV, 2022 yılında piyasaya sürülmeyi planlanıyor. Türkiye'nin otomobil endüstrisine yenilikçi bir soluk getirmesi beklenen TOGG, Türk halkının da büyük ilgisini çekiyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüketicilere TOGG C-SUV'u satın almaları için finansal destek sağlamak için kredi kampanyaları düzenlediler. Ziraat Bankası, 36 aya kadar vade seçenekleriyle yüzde 0,49 faiz oranıyla kredi veriyor. Halkbank, 60 aya kadar vade seçenekleriyle yüzde 0,49 faiz oranıyla kredi sunarken, Vakıfbank ise 60 aya kadar vade seçenekleriyle yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi veriyor.

TOGG C-SUV'un Türk tüketiciler arasında büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Yüksek teknoloji içeren aracın, Türkiye'nin otomobil endüstrisi için önemli bir adım olması bekleniyor. Türkiye, TOGG ile birlikte otomobil endüstrisinde daha fazla söz sahibi olacak ve bölgesel rekabeti de artıracak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın bu kampanyaları, Türkiye'nin elektrikli araç kullanımını artırmayı amaçlayan genel politikasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Kampanyalar, Türkiye'deki otomotiv sektörünü desteklemeyi ve elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Ayrıca, TOGG'nin Türk halkı arasında popülerleşmesi bekleniyor ve böylece TOGG C-SUV'un Türkiye'nin otomotiv endüstrisi için önemli bir unsuru haline gelmesi öngörülüyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin önde gelen bankaları, TOGG C-SUV'u satın almak isteyen tüketiciler için bireysel kredi kampanyaları başlattı.