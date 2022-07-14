12.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak! Nakit isteyenlere önemli duyuru yapıldı!

Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanya duyurusunda, 12000 TL ihtiyaç kredisi için cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak sizlere kolaylık sağlayacağını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kredi kampanyası duyurusu sonrasında 12000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için bu banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1400 üzerinde olması durumunda kredi kullanabilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda en kolay kredisi, SMS ile alınmaktadır.

SMS ile Başvuru

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu, Nakit kampanyasında kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 32 80 numarasına gönderen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi onayı vermektedir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ta bu banka üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilir ve hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Denizbank müşterisi olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden diye. 12000 TL 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve bankanın yapmış olduğu son dakika, kredi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeli krediye hesabına aynı gün içinde yatırabilir.