12.000 TL emeklilere ödeme yapılacak! son başvuru tarihi 30 Nisan olarak açıklandı

12.000 TL emekli ödemesi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

12.000 TL emekli ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilirken banka müşterileri olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kullanabilecekleri bireysel tüketici kredisi kampanyalarında şartlara uygun olarak işlemleri gerçekleştirilir ve banka şubelerine gitmeden de emekli maaşı hesapları üzerinden kamu bankaları üzerinden kredi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaş hesabı kendi Bankası üzerinde olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bireysel tüketici kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların en yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerini yapabilecekleri gibi aynı zamanda internet bankacılığını kullanmaları durumunda da daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda da bireysel tüketici kredisi vereceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvurularında gerçekleştirmeleri halinde Kredi işlemlerini yapacak ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanmalarına olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyayı sadece emekli olan vatandaşları değil sigortalı olarak uzun süredir aynı iş yerinde çalışan vatandaşların içinde gerçekleştireceğini duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi veriyor.