12 ve 15 Nisan Arasında Emeklilere Ek Ödeme Onayı Geldi! Bankalar Ödeme Verecek, Şart Yok!

12 ve 15 nisan arasında emeklilere ek ödeme verilmektedir. 12 ve 15 nisan tarihleri arasında nakit almak isteyenler, başvuru yaparaka hemen ödeme alabileceklerdir. Bu krediler başvuru yapacak olan kişilere, 12 ve 15 nisan arasında 50.000 TL ödeme verilmektedir. Kredi notu ve kredi faiz oranları ile birlikte, sizlerde bu kredileri aşağıdaki bankalar üzerinden alabileceksiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU EMEKLİ İÇİN

Akbank emekliye vereceği 50.000 TL kredi için şartlara uygun olan kişilere 3 gün içinde düşük faizli 36 ay vadeli ödeme yapmaktadır. Kredi notu uygun olan herkesi başvuru yaparak ödeme vermek için SMS ile sonuç vermektedir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Kredi TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atarak hemen ödeme alabileceklerdir. Kredi alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, 3 gün içinde bu bankadan işlem yapabilirler.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Bankası emekli kredisi için başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç veriyor. Kredi alacak emeklinin bu bankadan hesabı varsa, emekli maaşlarına göre ödemeler alacaklardır. Kredi almak isteyenler, bankadan ödeme verilmektedir. Ziraat bankası emekli kredisi alacak kişiler başvuru yaparak hemen bu bankadan düşük faizli 50.000TL ödeme alabilmektedirler. 50.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak sizlere destek vermektedirler. Kredi alacak kişilere 36 ay vadeye kadar hemen ödeme verilmektedir.