12 Milyon emekliye müjdeli son dakika haberi! Emekliye ek ödeme olarak 23000 TL ödenecek

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi hesaplarına yatırılarak, hemen aynı gün içinde ödenebilecek 23000 TL kredi kampanyası duyurusu, özel bankalar tarafından yapıldı. Kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli kredilerin, aksine özel bankalar tarafından da sizlerde emekli maaş hesaplarınızı üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yaparak, kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte internet şifresi üzerinden veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi puanınızın yüksek olması durumunda kredi onayı alabilecek onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, emekli maaş almayan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra daha yüksek limitlerde de bireysel tüketici kredisini Emekli Kredisi olarak kullanabiliyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı olan veya maaş müşterisi ilk defa olacak olan vatandaşlar, emekli promosyonlarını aldıktan sonra banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu hemen gerçekleştirebilir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da istedikleri zaman kullanabileceklerdir. Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan emeklilere 23000 TL'ye kadar kredi 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilmektedir.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, maaş müşterisi olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için bankanın internet bankacılığını kullanabiliyor. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucu verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılarak sizlere sunulacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bankadan yapılan kredi başvurusunda, sizlerde bulunabileceksiniz.