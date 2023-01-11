12 milyon emekliye müjdeli haber! Emekli maaşlarınızı bankadan alanlara 30.000 TL net ödeme var!

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 30000 TL kadar ödeme alabileceğiniz kampanya, sizler için hazırlandı. 12 milyona yakın emekli için başlatılan bu kampanyada, kamu bankaları özel bankaları ve katılım bankaları destek ödemelerinden faydalanmanıza olanak sağlamaktadır.

30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kullanmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte 30000 TL nakit kredi ödemesi verilmektedir.

30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde 3 ay ertelemeli kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşı alan ve emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Emekli olan kişiler, kamu bankaları özel bankaları tarafından yapılan bu kampanyalara katılarak, devlet destekli ödeme alabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlar, 30000 TL ödeme alabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almamız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Garanti Bankası ve Akbank üzerinden 30000 TL nakit kredi ödemesi verilmektedir...

Özel bankalar üzerinden emekli maaş hesabı üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan 30000 TL gelir belgesiz, Emekli Kredisi kampanyasına katılabiliyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz bu bankalar üzerinden kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Emekli maaşınızı almış olduğunuz bu bankalar üzerinden kredi işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz gibi aynı zamanda yüksek limitli borç kapatma kredileri de kullanabilirsiniz.

Faizsiz, emekli kredisi imkan da sağlanacak...

Bankalar üzerinden faizsiz, emekli kredisi kullanacak olan kişiler katılım bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor ve ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, yüksek limitli faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle banka müşterisi olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak yüksek limitli krediler ve borç kapatma kredileri sağlamaktadır.