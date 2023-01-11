Dev destek başladı! TC kimlik sonu 2-4-6-8-0 olanlara 69.000 TL ödeme yapıldı! Bu destek kaçmaz

Tc kimlik numarası üzerinden 69000 TL İhtiyaç Kredisi Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi olarak sunulacaktır. Tc kimlik numarası üzerinden 69000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilecektir.

Kimlik numaraları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapacağımız bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak ödenecektir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu 69000 TL nasıl yapılır?

69000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulaması üzerinden şubelere gitmeden işlemlerini hızlı birşekilde yapabiliyor. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi almak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerinizi yapabilecek ve kredinizi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru haricinde cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS atarak da kredi kullanabilir ve TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi notu yüksek olan vatandaşlar, kredi onay alabilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank internet sitesinden de kredi kampanyası hakkında bilgil alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu...

TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler SMS ile kredi verilecektir. SMS ile kredi almak istiyorsanız Bireysel TC kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihi yazarak başvurunuzu yapabilir ve bu bankanın 4411 numarasına bu şekilde attığınız mesaj sonrasında onay alabilirsiniz. Yapı kredi bankası üzerinden 69000 TL kredi ödemesi alacak kişilere başvuru yapılarak hemen sonuç verilmektedir. 69000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka müşterisi olması durumunda hemen işlem yapacak ve bu işlemler ile birlikte, kredileri hesaplara atacaklardır. Kredi notu ve faiz oranları da bankanın kendi politikalarına uygun olarak verilecektir.