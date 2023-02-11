12 milyon emeklinin beklediği haber geldi! Emekli artık düşünmesin, Hesaplarına ödeme olacak

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurusu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. 12 milyondan fazla emeklinin gerçekleştirileceği bu kampanyalara katılarak, acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Yeni emekli olup kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa aşağıdaki bankalar üzerinden yapacakları işlemlerde gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm emeklilerin yeni ve eski emekli olması farketmeksizin kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada, emekli maaş alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştireceğini, bankanın kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız başvurular haricinde kredi kullanacak olan kişilerin 5 dakikada sonuç alabilecekleri bir diğer kredi kampanyası olan internet bankacılığı uygulaması kredisi de verilmektedir.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, kredi başvurunuzu emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız için emekli maaşınızı PTT'ye taşımanız veya bu bankadan maaş almanız gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek uygun faizlerle ödemeler alabilir ve 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşı PTT üzerinde olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeleri durumunda kredi başvurularında bulunmuş olacaklardır.