Nisan Ayı Aile Destek Paketi Ödemeleri Yattı Mı?  Aile Destek Paketi Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yılda 12 kez Aile Destek Paketi ödemeleri yapılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarını yatırılıyor. Başvurular ise e devlet üzerinden yapılıyor. Başvuruları alınan vatandaşların sosyal yardım paraları hane içerisinde yer alan aylık gelire göre hesaplanıyor. Her ay düzenli olarak 850 lira ile 1 250 lira arasında hane başına ödeme yapılıyor.

Aile Destek Programının Mart ayı ödemeleri ise 9 Mart tarihinde başlamıştı. Binlerce kişi Nisan ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihlerini merak ediyor. İhtiyaç sahiplerinin şimdiki gündeminde Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yer alıyor. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi her aileye düzenli olarak 12 ay boyunca ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, geçen ay Aile Destek Paketi ödemelerinin 9 Mart tarihinde yapıldığını açıklamıştı. Şimdi ise gözler Nisan ayına çevrildi. İşte Nisan ayı Aile Destek Programı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler…

Aile Destek Paketi Aylık Gelir Aralığına Göre Hesaplanıyor

Hanede yaşayan kişi başına düşen aylık gelir durumuna göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde elde edilen gelir miktarına göre yardım ödemeleri değişebiliyor. İşte hane içinde kişi başına düşen aylık gelir durumuna göre ödenecek tutarlar:

45 lira ve altında olanlar: 1.250 lira alacak.

450 liranın üzeri - 911,15 lira altı olanlar: 1.100 lira alacak.

911,15 lira üzeri - 1372,30 lira altı olanlar: 950 lira alacak.

1372,30 lira üzeri - 1833,45 lira'dan az olanlar: 850 lira alacak.

Aile Destek Paketi Nisan ayına ait ödeme ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.