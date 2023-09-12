Merkez Bankası'nın iki hafta önce yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan döviz korumalı mevduat (DKMV) büyüklüğünü azaltmaya yönelik adımlar atmasının ardından, DKMV büyüklüğü ve DKMV'den arzu edilen çıkışı yaratacak TL mevduat faiz oranlarının seviyesi yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turunun ardından yükselişe geçen kur, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına rağmen önce 650 baz puan, ardından da 250 baz puan daha arttı. Kararın ardından düşüş yaşayan ancak daha sonra yeniden yukarı yönlü ivme kazanan kurda geçtiğimiz hafta 750 baz puanlık bir artış daha yaşandı. Döviz kuru dalgalı seyretmeye devam ediyor. Öte yandan Çarşamba günü açıklanacak olan Ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın bu yılın geri kalanında alacağı faiz kararları üzerinde etkili olması bekleniyor. İşte altın fiyatlarında son durum.

FED’İN FAİZ KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade etti. Enflasyon verilerinin beklentileri aşması halinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar yeni bir faiz artırımına gitme olasılığının daha yüksek olduğunu vurguladılar.

Bugünün veri gündemine bakıldığında, analistler yurt içinde nispeten sakin bir gün yaşanacağını öngörüyor. Ancak Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksini yakından takip edecekler. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatı için destek seviyeleri 1.910$ ve 1.900$ olarak belirlenirken, direnç seviyeleri 1.930$ ve 1.940$'da bulunuyor.

12 EYLÜL 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı şu sıralar gün boyu nispeten sabit kalarak 1.659 liradan işlem görüyor. Altın için son rakamlara bir göz atalım:

- Güne 1.926 dolardan başlayan altının ons fiyatı hafif bir düşüşle 1.919 dolara geriledi.

- Güne 1.662 TL'den başlayan gram altın şu sıralar 1.659 TL'ye ulaştı.

- Başlangıçta 2.788 TL'den fiyatlanan çeyrek altın hafif bir düşüşle 2.785 TL'ye geriledi.

- Cumhuriyet altını 11.470 TL'den başlayarak hafif bir yükseliş yaşadı ve 11.476 TL'ye ulaştı.

- Gram Gümüş ise 19,91 TL'den başladığı fiyatını 19,94 TL'den sürdürüyor.