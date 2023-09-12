Dün 2 yıl vadeli gösterge tahvil ile başladığı Eylül ayı iç borçlanma programına bugün 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ve 5 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracı ile devam edecek. Hazine Eylül ayında 74,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 110 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Dün Hazine yaklaşık 1 milyar TL'lik başarılı bir borçlanma gerçekleştirdi.

Hükümet, rayından çıkan enflasyonu düzeltmek ve yaklaşık iki yıldır terk edilen ortodoks politikaları yeniden uygulamaya koymak amacıyla Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Bu hamle enflasyon beklentilerini yükseltirken büyüme beklentilerini düşürmüştür. OVP'ye cevaben kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti. Bu yükseltme, makro-finansal istikrara yönelik riskleri ve ödemeler dengesi üzerindeki baskıları azaltan daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşiminin uygulanmasına bağlanmaktadır. Peki tüm bu yaşananlar dolar ve euroya nasıl yansıdı? İşte detaylar.

DÜZELME ZAMAN ALACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, OVP'ye olan desteğini her fırsatta dile getirirken, ekonomik büyüme konusunda taviz vermeyeceğini de vurguladı. Bu durum büyümenin nasıl sağlanacağı, cari açığın daha ne kadar yüksek seyredeceği ve kamu borçlanma ve finansman sorunlarının daha ne kadar süreceğine ilişkin endişeleri artırmıştır. Bu endişelere cevaben ekonomi yönetimi ekibi, enflasyonu artırmamak için büyümenin kompozisyonunu dikkatli bir şekilde belirleyeceklerini ifade etmiştir. Ayrıca, cari açığın azaltılmasının zaman alacağını kabul etmekle birlikte, güçlü dış finansman beklentilerini de ifade etmişlerdir.

Dün açıklanan son ödemeler dengesi verileri Temmuz ayında 5,5 milyar dolar açık verildiğini ortaya koydu. Ancak veriler daha yakından incelendiğinde, seçimlerin ardından net hata ve noksan kaleminden 12,5 milyar doların üzerinde bir giriş olduğu tespit edildi.

12 EYLÜL 2023 SALI EURO VE DOLAR KAÇ LİRA?

Türk Lirası (TL), döviz kuru üzerindeki kontrolün gevşetilmesinin ardından Haziran ayından bu yana yüzde 22,8 oranında değer kaybına uğradı. 12 Eylü’de şu saatlerde Dolar ve Türk Lirası arasındaki kur 26,8850 seviyesindeyken, Euro ve Türk Lirası 28,89'dan işlem görüyor.