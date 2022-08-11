12 Ağustos Kova Dolunayı Burçlara Etkisi Nedir, Saat Kaçta Başlayacak?

Birçok bağlamda önemli etkiler yaşatacak olan 12 Ağustos kova burcu dolunayı, güçlü bir şekilde geliyor. Ağustos ayının 2. haftasında 12 Ağustos cuma gününde Güneş Aslan burcunda iken önemli bir dolunay yaşanacak. Saat sabaha karşı 04.35'te kova burcunda 19 derecede gerçekleşecek olan kova dolunayı burçları etkisi altına alacak. Peki 12 Ağustos kova burcu dolunayı etkileri nelerdir, neler yaşanacak, burçları nasıl etkileyecek? İşte önemli etkiler barındıran ve ağustos ayının ortasında yaşanacak olan kova dolunayı hakkında detaylı bilgiler, burçlar üzerindeki etkisi ve merak edilenler...

12 Ağustos Kova Dolunayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Satürn döngüsünün bitiş evresine geçişi 12 Ağustos kova dolunayının en önemli olayları arasında gösteriliyor. Bazı konularda pek çok kişi uzun bir süredir kendilerini sınanıyormuş gibi hissediyordu. Son günlerde ise bazı olayların sonuna gelmiş, netleştirme aşamasına geçiş yapılmış, yüreklerde ve akıllarda yeni bir yol çiziliyormuş gibi hissedilmesi ise gündemde yer alıyordu. Kova dolunayı bir süredir yaşanan belirsizlikleri ve insanların hayatında meydana gelen keyifsiz olayları rafa kaldırmak için hazır bekliyor.

Kova Burçları ve Ay Burcu Kova Olanlar Dikkat!

Özellikle kova burçları ve ay burcu kova olanlar 2 sene önce başladıkları Satürn döngüsüne veda edecek ve bu durum da onların hayatlarında önemli olayları beraberinde getirecek. Kova seyahatini bitirmek için hazırlıklarını yapan Satürn, doğum haritalarında kova burcunda evleri olanları da etkisi altına alabilir. Diğer taraftan “Boğa- Akrep aksında” da bazı tutulmalar tetiklenebilir ve kadarsel planlar başlayabilir..

Pek çok kişi birkaç haftadır yaşadıkları keyifsiz olayların ve olumsuz ruh hallerinin sona ermesi sebebiyle kendilerini iyi hissetmeye başlamış ve zorlayıcı dönemlerin bittiğini anlamıştı. Önemli bir açı ise kova burcunda gerçekleşecek olan dolunayda meydana gelecek ve özellikle kova burçları hayatlarında radikal kararlar alacak.

Bir süredir hayatlarında ciddi dönemeçlerde olduklarını hisseden kişiler kadarsel anlamda gerekli olanın gerçekleştiğini fark edecek ve bir rahatlama hissedecek. Hayatlarında zorlayıcı şartlar devam edenler için tavsiye edilen durum ise akıntıya karşı yüzmemek ve istenmeyen şeyler olduğu zaman inat etmemek olacaktır.

Bu Dolunay zamanında akışı teslim olmak yapılacak en iyi şey olurken önemli bir eylem de önümüzdeki günlerde gündemde yer alacaktır. Kişiler düşünceleri ve duygularıyla beraber akışta olmaya dikkat ederse sistem de onların faydasına çalışacaktır. Kadersel plana güvenmek yapılacak olan en doğru iştir. Diğer taraftan kişilerin önüne konfor alanlarından çıkmaları için bir durum sunuluyorsa var olan şartların kabul edilmesi ve bu duruma ayak diretilmemesi önerilmektedir.

Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, olayları iyi ya da kötü şekilde herkesin önüne serecek ve kötü günler geride kalacak. Gökyüzünde Aslan temasının baskın olduğu durumda ağustos, ayının ilk günlerinde Dolunay anında Güneş ile Venüs Aslan burcunda yer alacak. Kova ile aslan ekseninde etkiler görülse de çocuklar, yuva, ilişkiler ve aile gibi konular devreye girecek ve bu başlıklar gündemde yer alacak. Bu süreçte ailevi konular ya da ilişkiler hakkında bazı problemler ya da sıkışıklıklar hissediliyorsa bu konuların üzerinde durulması ve şifa yöntemlerinin denenmesi fayda gösterecektir. Sevgi duymak, güven hissetmek ve bir yere ait olduğunu anlamak ise önemli olan duygular arasında olacak.