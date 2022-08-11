KYK Sorunları Sosyal Medya Gündeminde! “Yurtlar Cezaevine Benziyor”

Sosyal medya gündeminde KYK sorunları Gündem oldu ve öğrenciler ile üniversite adayları çok sayıda paylaşım gerçekleştirdi. enflasyon oranları sonrasında KYK yurtlarının ücretlerinE de zam yapılmış ve 400 TL, 850 liraya çıkmıştı. Önceden kaldıkları yurtlara 400 lira ödediklerini ifade eden öğrenciler aldıkları bursun tamamının artık yurt parasına gideceğini yazdı ve konu hakkında şikayetlerini ifade etti. Temmuz ayında KYK yurtlarına yapılan zam ardından öğrenciler geçinmekte zorlandığını ifade etti ve yurtların şartları da gündemde yer aldı.

KYK Burs Ücretleri Yükselecek Mi, KYK Bursuna Zam Gelecek Mi?

Öğrencileri ve aileleri endişeye boğan yurt ücretlerine zam konusu hakkında Temmuz ayında yeni gelişmeler yaşanmıştı. CHP Milletvekili Avukat Alpay Antmen KYK yurtlarına %80 oranında bir zam yapıldığını öne sürmüş ve konu uzun süre boyunca tartışılmıştı. Diğer taraftan ne Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ne de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmemiş ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Staj ya da yaz okulu için yurtlarda barınmakta olan öğrenciler her ne kadar resmi bir açıklama gerçekleşmese de fiyatların arttığını fark etmiş ve durumu sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Zam oranları hakkında bir açıklama Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinden Melikşah Ateş tarafından yapılmış ve Ateş, KYK bursu ile geçildiğini belirtmişti. Yurtta kaldığını ifade eden Ateş, önceden barınmak için 400 Lira ödediğini ve şimdi ise 850 lira ödediğini açıklarken maddi olarak çok etkilendiğini ifade etmişti. Zorlandığını ifade eden Melikşah Ateş, aldığı burs ile geçindiğini açıklarken yurt odasında ise herhangi bir kapasite artışı olmadığından yakınmıştı.

Ateş, konu hakkında zorlandığını dile getirirken maddi sebepler dolayısıyla tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve yaz okullarında yemek desteği olmadığını anlattı. Kıyafet ya da farklı bir şey için ailesinden destek aldığını ifade eden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi, bir öğrenci olarak tüm ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etti. Ailesinden almış olduğu destek ile ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Ateş, yurdun fiyatından memnun olmadığını anlatmış ve açıklanan yeni fiyatların düşürülmesini talep ettiğini söylemişti.

Kalite olarak ise yurdun fena olmadığını anlatan üniversite öğrencisi, yaklaşık olarak 400 liranın yeterli olduğunu belirtmiş ve yurt denilen yerin sonuçta toplu olarak kalınan bir yer olduğunu anlatmıştı. Diğer taraftan şimdi ise temel ihtiyaçlarını karşılayamamaya başladığını ifade eden üniversite öğrencisi, beslenme desteğinin de yaz okuluna kaldığında bulunmadığını ve kendi cebinden yaz okulunda beslenme içinödediğini yazmıştı. Normal dönemde ise yemek desteğinin olduğunu ifade eden Ateş, bu durumun kendisini zorladığını anlattı.

Sosyal medyada da benzer tartışmalar yaşanırken odaların küçüklüğü hakkında bazı yorumlar yapıldı ve 4 kişilik odalarda artık 6 kişinin kalacağı yönünde bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra devlet yurtlarında hırsızlık olaylarının olması mümkün olduğunu ve kapıların kilitli olmadığını ifade eden üniversite öğrencileri ile üniversite adayları endişelerini dile getirdi.

Dolap hacmi hakkında da yorumlar gerçekleşti ve öğrencilerin çok malzemeleri olmasına rağmen kendilerine verilen dolaplara sığmalarını beklemeleri mantıksız olarak değerlendirildi. Bazı yurtların ise cezaevine benzediğini, çelik dolap, çelik mühür, çelik ranza ve çelik parmaklık olduğunu ifade eden öğrenciler durumdan yakındı.