Altın fiyatlarının aniden ons başına 1.914 dolara kadar düşmesi iç piyasa fiyatlarında da düşüşe neden oldu. Peki bugün çeyrek altın, gram altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını ne kadar oldu? İşte 12 Ağustos 2023 Cumartesi gününe ait güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları kısa bir süre önce rekor kırma serisine iki haftalık bir ara verdi. Doğal olarak yatırımcılar şimdi bu aranın ne kadar süreceğini ve gram altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini düşünüyor. Merak edilen bu soruların cevapları, güncel altın kuru ve İslam Memiş’in değerlendirmeleri haberimizde.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTININ GELECEĞİ SEVİYEYİ AÇIKLADI

Altın fiyatlarının seyri ve altın yatırımcılarının ne yapması gerektiği büyük merak konusu oldu. Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi ne zaman geri dönecek? Şimdi ki durum altın yatırımcıları için altın bir fırsat mı? Bu sorulara finansal analist İslam Memiş cevap verdi.

Verdiği bir röportaj sırasında Memiş, gram altının 2850 TL'ye ulaşarak rekor kırmasının yakın olduğunu kendinden emin bir şekilde açıkladı. Bu açıklama, hiç şüphesiz altın yatırımcılarının merakını uyandırdı. İslam Memiş açıklamasında “Yıl sonuna doğru, gram altın piyasasında 2800 TL'yi aşabilecek bir yükseliş öngörüyoruz. Ayrıca, yılın son çeyreğinde bu yükseliş eğiliminin devam ederek 2850 TL seviyesini kırmasını ve 2280 TL eşiğine ulaşana kadar yükselişini sürdürmesini bekliyoruz.” dedi.

12 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.658,90 lira

Gram altın satış: 1.659,56 lira

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.743,00 lira

Çeyrek altın satış: 2.822,00 lira

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.486,00 lira

Yarım altın satış: 5.644,00 lira

TAM ALTIN

Tam altın alış: 10.954,00 lira

Tam altın satış: 11.235,00 lira

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.381,00 lira

Cumhuriyet altını satış: 11.553,00 lira

ATA ALTIN