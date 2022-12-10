12-13-14-15 Aralık'ta maaşlara ek 8.000 TL, 9000 TL yatıyor! Almak için daha ne bekliyorsunuz!

Almak için daha ne bekliyorsunuz! 12-13-14-15 Aralık'ta maaşlara ek 8.000 TL, 9000 TL yatıyor! Promosyon yarışında son günlerde yüksek orandan teklifler yaşanıyor. Bu yarışta özellikle özel bankalar atağa geçerken kamu bankalarından da benzer bir atak bekleniyor. Bu konuda emekliler yapılan promosyon artış miktarından memnun kalırken daha yüksek promosyon verecek olan bankayı da beklemeye başladılar.

Ziraat Bankası İmkanları

Ziraat Bankası devlet bankaları arasında günümüzde en çok tercih edilen ayrıcalıklı kurumlar arasında kişilere 8000 TL bandından emekli promosyon oranı teklifi sunuyor.

ING Bankası

Avrupa’nın en popüler bankaları arasında ilk sırada yer alan ING bank sunmuş olduğu yüksek promosyon oranlarıyla her daim ilgileri üzerine çekiyor. ING bankası sizlere 9000 TL bandında bir teklif sunuyor.

Yapı Kredi Bankası Fırsat Olanağı!

Yapı- Kredi son günlerde sunmuş olduğu hizmet avantajlarıyla sektörün en çok tercih edilen ve ilgi gören 8000 TL promosyon imkanını sunan bankası olarak biliniyor. Banka her açıdan sizlere cazip fiyatlardan sizlere sunmayı başarıyor.

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