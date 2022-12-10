TC Kimlik Numarası Son Rakamına Göre: 33-44-55 Bin TL Ödeme Olacak! Ay Sonuna Kadar

Kimlik numarası üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 33000 TL 44000 TL veya 55000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi verecek olan bankalar, açıklandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm bireysel müşteriler için başlatılan yeni kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere bedelli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri verilerek hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirme imkanı sunulacaktır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, İhtiyaç Kredisi ödemelerinizi kredi puanınızın uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde alabilirsiniz.

Denizbank 55000 TL kredi

Denizbank üzerinden 55000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.

Akbank 44000 TL kredi

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen ve 44000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlar başvurularını, Akbank Direkt uygulaması üzerinden veya cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

QNB Finansbank 33000 TL kredi

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyacı olmaları durumunda kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.