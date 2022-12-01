1.165.853 kişiye iş bulan İŞKUR işsizliğe savaş açtı! Bu ay tam 97.211 personele aş kapısı açıldı!
Türkiye İş Kurumu yeni personel alımları için mevcut ilanları yeni ayla birlikte güncelledi.
Kurum her zaman iş arayanların yanında oluyor ve bugüne kadar 1.165.853 kişi aradığı işe kavuştu. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle kurumun sitesindeki güncel eleman alımı ilanlarıyla 97 bin 211 kişiyi ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Eleman açığı en çok olan sektörleri yazımızda bulabilirsiniz. İşte İŞKUR 2022 Aralık güncel işçi alımı ilanları
1.165.853 kişiye iş bulan İŞKUR işsizliğe savaş açıyor. Tam 97.211 personele aş kapısı açılacak. İŞKUR yeni aya özel yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. Milyonlarca kişiye iş bulan kurum bu kez 97.211 personel alımı olduğunun altını çizdi. İlanlarla en çok alım yapılacak meslek ve şirketler de belli oldu. Bu minvalde herkesin merak ettiği o sektörleri ve alım yapılacak personel sayısını kapsamlı bir şekilde sizlere aktarıyoruz.
İŞKUR GÜNCEL İŞÇİ AÇIĞI EN ÇOK OLAN SEKTÖRLER
Ambar/Depo Görevlisi 1284
Aşçı 622
Aşçı (Özel Hizmet) 4
Aşçı Yamağı (Çırağı) 8
Aşçı Yardımcısı 465
Beden İşçisi (Genel) 17758
Beden İşçisi (İnşaat) 187
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 180
Beden İşçisi (Temizlik) 529
Bulaşıkçı (Stevard) 680
Büro Memuru (Genel) 743
CNC Torna Tezgahı Operatörü 641
Çağrı Merkezi Elemanı 138
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 864
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 169
Depo İşçisi (Elleçleme) 348
Depo Sevkiyat Sorumlusu 419
Elektrik Teknikeri 207
Elektrik Teknisyeni 374
Garson (Servis Elemanı) 1527
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1489
Pazarlama Sorumlusu 110
Pazarlama Uzmanı 111
Pazarlamacı 282
Satış Danışmanı / Uzmanı 1855
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