1.165.853 kişiye iş bulan İŞKUR işsizliğe savaş açtı! Bu ay tam 97.211 personele aş kapısı açıldı!

Türkiye İş Kurumu yeni personel alımları için mevcut ilanları yeni ayla birlikte güncelledi.

Güncel 01.12.2022 - 19:15 01.12.2022 - 19:15 Alp Eren
1.165.853 kişiye iş bulan İŞKUR işsizliğe savaş açtı! Bu ay tam 97.211 personele aş kapısı açıldı!

Kurum her zaman iş arayanların yanında oluyor ve bugüne kadar 1.165.853 kişi aradığı işe kavuştu. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle kurumun sitesindeki güncel eleman alımı ilanlarıyla 97 bin 211 kişiyi ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Eleman açığı en çok olan sektörleri yazımızda bulabilirsiniz. İşte İŞKUR 2022 Aralık güncel işçi alımı ilanları

1.165.853 kişiye iş bulan İŞKUR işsizliğe savaş açıyor. Tam 97.211 personele aş kapısı açılacak. İŞKUR yeni aya özel yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. Milyonlarca kişiye iş bulan kurum bu kez 97.211 personel alımı olduğunun altını çizdi. İlanlarla en çok alım yapılacak meslek ve şirketler de belli oldu. Bu minvalde herkesin merak ettiği o sektörleri ve alım yapılacak personel sayısını kapsamlı bir şekilde sizlere aktarıyoruz.

İŞKUR GÜNCEL İŞÇİ AÇIĞI EN ÇOK OLAN SEKTÖRLER

Ambar/Depo Görevlisi    1284
Aşçı    622
Aşçı (Özel Hizmet)    4
Aşçı Yamağı (Çırağı)    8
Aşçı Yardımcısı    465
Beden İşçisi (Genel)    17758
Beden İşçisi (İnşaat)    187
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)    180
Beden İşçisi (Temizlik)    529
Bulaşıkçı (Stevard)    680
Büro Memuru (Genel)    743
CNC Torna Tezgahı Operatörü    641
Çağrı Merkezi Elemanı    138
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi    864
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)    169
Depo İşçisi (Elleçleme)    348
Depo Sevkiyat Sorumlusu    419
Elektrik Teknikeri    207
Elektrik Teknisyeni    374
Garson (Servis Elemanı)    1527
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı    1489
Pazarlama Sorumlusu    110
Pazarlama Uzmanı    111
Pazarlamacı    282
Satış Danışmanı / Uzmanı    1855

Aralık ayı 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaları silbaştan! Bugün emekli olsam aylık ne kadar maaş alırım?

Aralık ayı 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaları silbaştan! Bugün emekli olsam aylık ne kadar maaş alırım?

haber24.com özel haber

Gelişmelerden Haberdar Olun

@