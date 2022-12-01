1.165.853 kişiye iş bulan İŞKUR işsizliğe savaş açtı! Bu ay tam 97.211 personele aş kapısı açıldı!

Kurum her zaman iş arayanların yanında oluyor ve bugüne kadar 1.165.853 kişi aradığı işe kavuştu. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle kurumun sitesindeki güncel eleman alımı ilanlarıyla 97 bin 211 kişiyi ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Eleman açığı en çok olan sektörleri yazımızda bulabilirsiniz. İşte İŞKUR 2022 Aralık güncel işçi alımı ilanları

1.165.853 kişiye iş bulan İŞKUR işsizliğe savaş açıyor. Tam 97.211 personele aş kapısı açılacak. İŞKUR yeni aya özel yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. Milyonlarca kişiye iş bulan kurum bu kez 97.211 personel alımı olduğunun altını çizdi. İlanlarla en çok alım yapılacak meslek ve şirketler de belli oldu. Bu minvalde herkesin merak ettiği o sektörleri ve alım yapılacak personel sayısını kapsamlı bir şekilde sizlere aktarıyoruz.

İŞKUR GÜNCEL İŞÇİ AÇIĞI EN ÇOK OLAN SEKTÖRLER

Ambar/Depo Görevlisi 1284

Aşçı 622

Aşçı (Özel Hizmet) 4

Aşçı Yamağı (Çırağı) 8

Aşçı Yardımcısı 465

Beden İşçisi (Genel) 17758

Beden İşçisi (İnşaat) 187

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 180

Beden İşçisi (Temizlik) 529

Bulaşıkçı (Stevard) 680

Büro Memuru (Genel) 743

CNC Torna Tezgahı Operatörü 641

Çağrı Merkezi Elemanı 138

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 864

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 169

Depo İşçisi (Elleçleme) 348

Depo Sevkiyat Sorumlusu 419

Elektrik Teknikeri 207

Elektrik Teknisyeni 374

Garson (Servis Elemanı) 1527

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1489

Pazarlama Sorumlusu 110

Pazarlama Uzmanı 111

Pazarlamacı 282

Satış Danışmanı / Uzmanı 1855

haber24.com özel haber