11.500 TL maaşla ŞOK, A101, BİM market personel alımı başvuru şartları (ŞOK, A101, BİM iş başvuru formu)

Türkiye genelinde 11,500 TL maaşla birçok zincir market personel alacağını duyurdu. Başvuruların başladığı ve devam ettiği belirtiliyor. Kasiyerden, reyon personeline birçok alanda marketlere personel alınacak. Bu personellerin hepsine aynı zamanda sigortada yapılacak. Beden işçisi ve depo personeli alanlarında da alımların yapılacağı marketler tarafından açıklandı.

Marketlerin personel alımı ilanına başvuruda bulunmak için belli başlı kriterleri sağlamanız gerekiyor. Belli başlı kriterlere sahip olmayan kişiler başvurularda bulunamıyor. 81 ilde eleman istihdamı kapsamında gerçekleştirilen başvurular büyük bir titizlikle yürütülüyor. Yönetim kadrosu alanında personel alımının yapılacağı ilgili marketler tarafından açıklandı.

BİM Market Personel Alımı Kadroları

Güncel BİM market personel alımı gündeme geldiği zaman karşımıza farklı şehirler ve ilçeler çıkmaktadır. Bununla birlikte kimi zaman ilçelerde de yoğun bir düzeyde alım yapılmaktadır. Bu noktada BİM için market personeli alım listesi aşağıdaki gibidir;

Çerkezköy Mağaza Satış Elemanı Tekirdağ

Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

Çorlu Mağaza Satış Elemanı Tekirdağ

Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)

Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

Akçaburgaz / Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

Sincan / Ankara Depo Personeli Ankara

Birlik Mahallesi / Çankaya Şarküteri Personeli Ankara

( Engelli) Manisa Bölge Mağaza Personeli Manisa

Merkez / Yalova Bölge Kasa Reyon Personeli Yalova

Mağaza Satış Temsilcisi Sivas, Tokat, Yozgat

Depo Personeli Antalya

A101 Personel Alım Kadroları;

A101 de personel alımı konusunda güncel ilanlar yayınlamaktadır. Aşağıda sıraladığımı alım listesi güncel listeye aittir;

İnşaat Teknikeri

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul(Asya)

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.

Mağaza Personeli

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.

İstanbul(Asya)



YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Genel Başvuru-Mağaza

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul(Avr.)



YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Teknik Satın Alma Uzman Yardımcısı

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Satış Asistanı

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul(Avr.)

Tam zamanlı

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.

Perakende

Yukarıdaki kadrolarda A101 personel alımı ilanları devam ediyor. Personel alımı ilanlarına başvurmak için yapmanız gereken işlem marketlerin resmi web sitesine ziyaret ederek başvuru formunu doldurmaktır. Başvuru formunu doldurduktan sonra başvurunuz işleme alınır. İşleme alınan başvurularınız değerlendirildikten sonra size geri dönüş yapılır.

ŞOK Personel Alımı;

Şok Marketler Ticaret A.Ş

Depo Elemanı-İstanbul Avrupa

Şok Marketler Ticaret A.Ş

İstanbul(Avr.)



Şok Marketler Ticaret A.Ş

Mağaza Satış Temsilcisi - İstanbul Anadolu

Şok Marketler Ticaret A.Ş

İstanbul(Asya)



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