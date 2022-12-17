11,5 milyon emekli bekledi, sonunda kavuştu! Emeklilere "Aralık" ayında ödeme verilecek

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz gibi nakit kampanyası aralık ayı içerisinde sizleri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirip, nakit kredi kullanabileceğiniz onay alabileceğiniz bu kampanyalara kamu bankaları haricinde özel bankalar da destek verecek. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi veren bankalar, aşağıda listelenmiştir. Başvuru gerçekleştirecek olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi adı altında Emekli Kredisi kampanyasına katılarak destek kredilerinden faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

KAMU BANKALARI

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler, nakit ihtiyacı olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları işlemlerde nakit kredileri alabilmeleri için maaş müşterisi olması gerekiyor. Emekli maaş hesabınız eğer bu bankalar üzerinde alınıyorsa başvurunuzu internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm emekleri, 3 ay ertelemeli 50000 TL kredi 36 ay vadeli ödemeli olarak gelir belgesiz verilmektedir.

ÖZEL BANKALAR